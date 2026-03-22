Oggi ad Aosta acqua gratis. Si celebra la risorsa più preziosa tra ambiente e comunità

C’è un gesto semplice, quotidiano, quasi automatico, che spesso passa inosservato: riempire una bottiglia d’acqua. Eppure, dietro a quel gesto si nasconde un tema enorme, che riguarda ambiente, sostenibilità e futuro. È da qui che Aosta ha scelto di ripartire, trasformando la Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo in un’occasione concreta per avvicinare cittadini e nuove generazioni a un uso più consapevole di una risorsa essenziale.

Per tutta la giornata di domenica, le tre Case dell’acqua presenti sul territorio comunale resteranno ad accesso gratuito. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Quendoz S.r.l., che punta a un obiettivo chiaro: “ricordare che l’acqua non è solo un bene disponibile, ma un patrimonio da tutelare ogni giorno”. Dalle prime ore del mattino fino alla sera, chiunque potrà rifornirsi liberamente nei punti di corso Battaglione Aosta (piazzale Ducler), via Clavalité e viale della Pace.

Ma al di là del gesto simbolico, sono i numeri a raccontare la portata del progetto. Nel solo 2025, le Case dell’acqua di Aosta hanno erogato oltre 225 mila litri, evitando il consumo di più di 153 mila bottiglie di plastica. Un impatto concreto, tangibile, che diventa ancora più significativo se si guarda al dato complessivo: dalla loro attivazione, gli impianti hanno distribuito più di 3,7 milioni di litri, equivalenti a oltre 2,5 milioni di bottiglie risparmiate.

Il punto più frequentato resta quello di piazzale Ducler, seguito da viale della Pace e via Clavalité. Segno che il servizio è ormai entrato nelle abitudini dei cittadini, diventando non solo un’alternativa sostenibile, ma una scelta consapevole. “Sono numeri che dimostrano come piccoli cambiamenti quotidiani possano generare effetti rilevanti”, viene sottolineato dagli organizzatori.

Accanto all’accesso gratuito, però, c’è un altro aspetto su cui il Comune ha deciso di investire con decisione: l’educazione. Perché la sostenibilità, prima ancora che nelle infrastrutture, nasce nella cultura. E allora spazio alle scuole, protagoniste di un percorso che guarda lontano.

Con il progetto “L’Ecopagella di Capitan Eco”, rivolto alle primarie cittadine, si è scelto di coinvolgere direttamente i più giovani, trasformandoli in ambasciatori di buone pratiche. Dopo le premiazioni dello scorso 10 marzo, in questi giorni si completerà la distribuzione delle borracce agli alunni partecipanti. Un gesto semplice, ma carico di significato: meno plastica, più riuso, più consapevolezza.

“Educare i bambini significa costruire una comunità più attenta e responsabile”, è il messaggio che accompagna l’iniziativa. E in una realtà come quella valdostana, dove il rapporto con l’ambiente è parte integrante dell’identità, questo tipo di azioni assume un valore ancora più forte.

La Giornata mondiale dell’acqua, ad Aosta, diventa così qualcosa di più di una ricorrenza. È un momento per fermarsi e riflettere, ma anche per agire. Perché se è vero che l’acqua è un bene naturale, è altrettanto vero che la sua tutela dipende dalle scelte di ogni giorno.

E allora quel gesto semplice, riempire una borraccia invece di comprare una bottiglia, smette di essere banale. Diventa una scelta. E, in fondo, anche una responsabilità condivisa.