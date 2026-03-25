Ecoforum ad Aosta: dialogo aperto su rifiuti ed economia circolare

Aosta si prepara a fare il punto sull’economia circolare. Il 26 marzo, nella sala dell’Hotel des États, arriva l’EcoForum, un’occasione per parlare di rifiuti… ma non come problema, bensì come opportunità. L’iniziativa, nata dall’esperienza nazionale di Legambiente APS, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, punta a dimostrare che con un po’ di organizzazione e buon senso, quello che gettiamo può tornare a essere risorsa.

Il cuore dell’incontro sarà la presentazione del dossier regionale dei Comuni Ricicloni, aggiornato al 2024, con dati su raccolta differenziata e produzione di rifiuti. I comuni “Ricicloni” superano il 65% di differenziata, mentre i “Rifiuti Free” producono meno di 75 kg a testa. E se i comuni vincono la sfida, anche i consorzi non restano a guardare: a fine giornata saranno premiati i Sub-ATO più virtuosi.

Ma l’EcoForum non è solo numeri e statistiche. È un’occasione per far incontrare istituzioni, imprese, cittadini, mondo accademico e terzo settore, e confrontarsi su modelli innovativi di raccolta, gestione dei rifiuti e riuso delle risorse. Una vera palestra di idee per chi vuole vedere la sostenibilità non come slogan, ma come pratica concreta.

«Parlare di economia circolare non è più un esercizio teorico», spiega Luca Tonino, Assessore alla Pianificazione, Innovazione e Transizione ecologica. «È una necessità per i nostri territori e un’opportunità per mostrare i risultati raggiunti. A Aosta, abbiamo aumentato la raccolta differenziata e vogliamo continuare a migliorare, imparando dalle altre realtà e sperimentando modelli sempre più efficienti».

I lavori partiranno alle 10:00 con l’introduzione di Sergio Capelli, Direttore Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, seguita dai saluti istituzionali di Denis Buttol, Corrado Cometto, Davide Sapinet e Raffaele Rocco. Dalle 11:30, interventi a più voci con rappresentanti di CONAI, Biorepack, Enval S.r.l., Quendoz S.r.l., Valle Virtuosa e ESPER Società Benefit.

Chiuderà la giornata la premiazione dei Sub-ATO più virtuosi, quei territori che non solo rispettano la legge, ma la superano, dimostrando che fare bene la raccolta differenziata è possibile e… premiato! Perché in fondo, se anche i rifiuti possono diventare risorsa, anche le nostre città possono diventare più sostenibili, se tutti – cittadini, imprese e istituzioni – giocano la stessa partita.