Asili nido, Aosta cambia passo: graduatorie anticipate e più finestre per dare certezze alle famiglie

Meno attese, più flessibilità e soprattutto tempi certi. Il Consiglio comunale di Aosta mette mano a uno dei servizi più delicati per le famiglie e approva il nuovo regolamento per l’accesso agli asili nido comunali. Un intervento che, al di là degli aspetti tecnici, segna una precisa scelta politica: rendere il sistema più prevedibile e vicino ai bisogni reali dei genitori.

Il cuore della riforma sta nel superamento della vecchia logica della graduatoria unica annuale, pubblicata spesso a ridosso dell’avvio dell’anno educativo. Un meccanismo che negli anni aveva generato incertezze e difficoltà organizzative. Con il nuovo impianto, invece, il Comune introduce almeno due graduatorie nel corso dell’anno, con la possibilità di attivarne altre in base alla disponibilità dei posti.

Una svolta che cambia il ritmo del servizio e consente di intercettare anche le esigenze che emergono in momenti diversi, evitando che le famiglie restino bloccate per mesi in attesa di una risposta.

Altro punto qualificante riguarda le tempistiche. Le domande per la graduatoria principale saranno raccolte tra aprile e maggio, mentre gli esiti arriveranno entro metà giugno. Un anticipo netto rispetto al passato, quando le graduatorie venivano pubblicate a fine estate, lasciando i genitori sospesi fino all’ultimo.

È su questo aspetto che l’assessore alle Politiche sociali, Marco Gheller, rivendica con forza il senso della riforma: “Abbiamo voluto costruire un sistema più semplice ed efficace, capace di dare risposte concrete alle famiglie. Anticipare le graduatorie significa offrire certezze e permettere una migliore organizzazione della vita quotidiana”.

Parole che raccontano bene l’impostazione dell’intervento: meno burocrazia e più programmazione, in un settore dove ogni ritardo si traduce in difficoltà concrete per la gestione familiare e lavorativa.

Accanto alla visione politica, il regolamento introduce anche correttivi tecnici destinati a velocizzare le assegnazioni. Chi otterrà un posto e non risponderà entro i termini sarà considerato rinunciatario, consentendo lo scorrimento immediato della graduatoria e il recupero dei posti liberi. Un meccanismo semplice, ma decisivo per evitare blocchi e tempi morti.

Il lavoro, come emerso in aula, è stato condiviso anche a livello consiliare. La presidente della terza Commissione, Sylvie Hugonin (nella foto), ha parlato di “un miglioramento concreto di un servizio fondamentale”, sottolineando come la maggiore flessibilità permetterà di intercettare meglio i bisogni delle famiglie.

Dal fronte politico, il capogruppo del Partito democratico Paolo Tripodi ha invece richiamato la continuità amministrativa: “Le modifiche che andiamo ad approvare rientrano nell’alveo del lavoro fatto nella scorsa legislatura. Sono interventi che migliorano il testo esistente senza stravolgerlo”.

Il via libera è arrivato con il voto favorevole della maggioranza e di Forza Italia, mentre il resto dell’opposizione ha scelto l’astensione. Un atteggiamento che riflette un consenso non pieno ma comunque diffuso sull’impianto della riforma, accompagnato dalla richiesta di monitorarne l’efficacia nel tempo, in particolare sui criteri di punteggio.

In filigrana, però, emerge un dato politico chiaro: l’amministrazione sceglie di investire sul tema dei servizi per l’infanzia non solo come risposta sociale, ma come leva strategica per la qualità della vita e l’attrattività del territorio.

Un primo passo, certo, ma concreto. Perché quando si parla di nidi, più che le dichiarazioni contano i tempi. E stavolta, almeno sulla carta, Aosta prova davvero a metterli dalla parte delle famiglie.