Formazione e lavoro pubblico: il nodo dei diplomati “quadriennali” e un’occasione per la Valle d’Aosta

C’è una segnalazione che, più che una semplice lettera, suona come un promemoria politico-amministrativo abbastanza centrato su un punto che in Valle d’Aosta — come altrove — continua a creare attrito tra formazione e accesso al lavoro pubblico.

Il tema riguarda Progetto Formazione S.c.r.l., realtà a partecipazione pubblica che opera nel campo della formazione professionale, con una missione chiara: progettare, gestire e accompagnare percorsi formativi, politiche attive del lavoro, orientamento e ricollocazione, anche attraverso fondi regionali, nazionali ed europei.

Un sistema che, sulla carta, dovrebbe servire proprio a creare competenze spendibili nel mercato del lavoro, pubblico incluso.

Ed è qui che nasce la contraddizione segnalata dal lettore.

Da un lato, infatti, la Regione investe nella formazione di figure tecniche specializzate, spesso attraverso percorsi quadriennali professionali riconosciuti e accreditati. Dall’altro, quando si passa ai concorsi pubblici — soprattutto nell’area tecnica amministrativa — il requisito standard resta il diploma di scuola secondaria quinquennale, senza aperture strutturali verso qualifiche professionali equivalenti, se non in casi eccezionali.

Il risultato è un corto circuito evidente: profili formati e finanziati anche con risorse pubbliche che, nella pratica, non riescono ad accedere ai posti della stessa amministrazione che li ha formati.

Una situazione che non è solo tecnica, ma anche politica.

Perché il nodo, come osserva il lettore, non è soltanto normativo: è anche di coordinamento tra settori della pubblica amministrazione. Da una parte chi programma e finanzia la formazione e il lavoro, dall’altra chi gestisce i concorsi e i fabbisogni del personale all’interno dell’Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Due mondi che troppo spesso non si parlano abbastanza.

La proposta che arriva è concreta e piuttosto lineare: introdurre nei bandi regionali una clausola di equipollenza funzionale, che consenta l’accesso ai concorsi anche a chi possiede un diploma professionale quadriennale in ambito coerente, ad esempio informatico o tecnico, rilasciato da enti accreditati.

Non una scorciatoia, ma un riconoscimento della realtà dei percorsi formativi.

Ancora più pragmaticamente, viene suggerita l’attivazione di un tavolo tra assessorati competenti per armonizzare i requisiti dei concorsi con i percorsi formativi finanziati dalla Regione stessa. Un allineamento minimo, ma potenzialmente risolutivo.

C’è poi un altro elemento che pesa, e che esce dalla dimensione burocratica: il rischio di scoraggiare i giovani. Perché se la formazione pubblica non porta a sbocchi concreti nel pubblico impiego locale, il messaggio che passa è semplice e poco incoraggiante: specializzarsi qui non serve a restare qui.

E questo, in un territorio che fatica già a trattenere competenze e giovani, è probabilmente il punto più sensibile.

La questione, quindi, non è solo “tecnica” o da addetti ai lavori. È una questione di coerenza tra investimenti pubblici e ritorni occupazionali, tra politiche formative e politiche del personale.

Se c’è un merito in questa segnalazione, è proprio quello di rimettere insieme pezzi che spesso viaggiano separati: scuola professionale, formazione, lavoro e pubblica amministrazione.

E forse, come provocazione finale, la vera domanda è questa: ha senso finanziare percorsi di specializzazione se poi il sistema pubblico non li riconosce pienamente nei propri meccanismi di assunzione?

Una risposta coerente — più che rivoluzionaria — basterebbe già a cambiare parecchio.