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Consiglio Valle Comuni | 13 maggio 2026, 12:19

Portes ouvertes: gli alunni della V B della primaria San Francesco in visita al Consiglio Valle

Gli studenti della scuola primaria di Aosta hanno partecipato a una mattinata istituzionale nell’ambito del progetto “Portes ouvertes”, confrontandosi anche con una proposta di legge contro lo spreco alimentare

Al centro il Presidente Aggravi

Al centro il Presidente Aggravi

Nuova tappa del progetto “Portes ouvertes” a Palazzo regionale. Nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, la classe V B della scuola primaria San Francesco di Aosta ha visitato il Consiglio Valle, vivendo da vicino il funzionamento dell’Assemblea legislativa valdostana.

Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti Fulvia Pedelì, Elena Roncari e Giovanna Pandolfino, sono stati accolti direttamente in Aula dal Presidente del Consiglio regionale, Stefano Aggravi, che ha illustrato ai ragazzi la storia, il ruolo e le attività dell’istituzione regionale.

La visita si è trasformata anche in un momento di partecipazione attiva: dopo l’approfondimento sul funzionamento del Consiglio Valle, gli studenti hanno infatti preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali simulando una vera seduta d’Aula. I giovani partecipanti si sono confrontati su una proposta di legge dedicata al contrasto dello spreco alimentare, discutendo iniziative e possibili soluzioni sul tema.

L’iniziativa rientra nel percorso promosso dal Consiglio regionale per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e alla conoscenza dell’autonomia valdostana attraverso esperienze dirette e momenti di educazione civica partecipata.

je.fe.

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