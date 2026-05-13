Portes ouvertes: gli alunni della V B della primaria San Francesco in visita al Consiglio Valle

Nuova tappa del progetto “Portes ouvertes” a Palazzo regionale. Nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, la classe V B della scuola primaria San Francesco di Aosta ha visitato il Consiglio Valle, vivendo da vicino il funzionamento dell’Assemblea legislativa valdostana.

Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti Fulvia Pedelì, Elena Roncari e Giovanna Pandolfino, sono stati accolti direttamente in Aula dal Presidente del Consiglio regionale, Stefano Aggravi, che ha illustrato ai ragazzi la storia, il ruolo e le attività dell’istituzione regionale.

La visita si è trasformata anche in un momento di partecipazione attiva: dopo l’approfondimento sul funzionamento del Consiglio Valle, gli studenti hanno infatti preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali simulando una vera seduta d’Aula. I giovani partecipanti si sono confrontati su una proposta di legge dedicata al contrasto dello spreco alimentare, discutendo iniziative e possibili soluzioni sul tema.

L’iniziativa rientra nel percorso promosso dal Consiglio regionale per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e alla conoscenza dell’autonomia valdostana attraverso esperienze dirette e momenti di educazione civica partecipata.