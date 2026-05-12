Consiglio Valle: mercoledì 13 maggio il reintegro di Renzo Testolin

Il Consiglio Valle è stato convocato d'urgenza per domani, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 15:00. L'unico punto all'ordine del giorno è la presa d'atto del reintegro di Renzo Testolin nella carica di Presidente della Regione.



Il reintegro, a far data dall'8 maggio, fa seguito alla notifica e al deposito presso la Corte di Appello di Torino dell'atto di citazione per la riforma della sentenza del Tribunale di Aosta n. 110/2026 che ne aveva dichiarato la decadenza. Con il reintegro del Presidente, cessa

l'ordinaria amministrazione della Giunta regionale e riprende altresì l'attività ordinaria degli organi consiliari.



La Conferenza dei Capigruppo, riunita oggi, martedì 12 maggio, ha concordato i tempi di discussione: ogni Consigliere avrà a disposizione

cinque minuti per intervenire sul punto.



La Capigruppo ha poi deciso di riattivare il calendario delle riunioni del Consiglio già adottato fino a settembre 2026.



A maggio, l'Assemblea si riunirà ancora mercoledì 20 e giovedì 21 maggio per la trattazione dei punti rinviati dalla scorsa adunanza consiliare, mentre all'adunanza del 10 e 11 giugno prossimi è stato deciso di aggiungere il pomeriggio di martedì 9 per lo svolgimento anche della sessione europea e internazionale.



Le prossime riunioni si terranno il 24 e 25 giugno, il 15 e 16 luglio, il 29 e 30 luglio e il 23 e 24 settembre.



L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed è altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile l'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung e

per dispositivi Apple quali ad esempio Apple TV, iPhone, iPad e Mac (l'App Store Apple contiene l'elenco completo delle compatibilità).

Consultare la sezione dedicata sul sito internet del Consiglio -

https://www.consiglio.vda.it/consigliovalletv/introduzione/faq



La tribuna stampa è accessibile ai giornalisti accreditati presso l'Ufficio stampa del Consiglio.