Scuola più equa, più risorse dove c’è fragilità: passo avanti sull’organico scolastico

C’è un passaggio, dentro l’accordo firmato da tutte le organizzazioni sindacali sugli organici scolastici valdostani, che potrebbe rappresentare molto più di una semplice modifica tecnica. È il principio secondo cui non tutte le scuole partono dalle stesse condizioni e che, proprio per questo, alcune realtà hanno bisogno di più risorse, più personale e maggiore attenzione educativa.

È su questo terreno che la Federazione Lavoratori della Conoscenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro Valle d’Aosta rivendica con soddisfazione un risultato che definisce “importante” e che riguarda l’assegnazione di posti aggiuntivi legati all’indice socio-economico e culturale, il parametro che misura il contesto sociale, economico e culturale di provenienza degli studenti.

Un tema apparentemente tecnico, ma in realtà profondamente politico e sociale. Perché dietro ai numeri ci sono territori, famiglie, fragilità educative, opportunità differenti e, soprattutto, il ruolo che la scuola pubblica può ancora avere nel ridurre le disuguaglianze.

“È un risultato importante – sottolinea il sindacato – perché riconosce che esistono contesti scolastici più complessi che necessitano di maggiori risorse, personale e strumenti educativi”.

Un’affermazione che rompe una logica spesso criticata negli ultimi anni: quella della distribuzione delle risorse costruita quasi esclusivamente sui numeri degli iscritti, senza considerare le difficoltà reali che alcune scuole affrontano quotidianamente.

L’indice socio-economico e culturale, infatti, serve proprio a questo: valutare il contributo reale della scuola al miglioramento degli studenti, tenendo conto delle condizioni di partenza degli alunni e dell’influenza del background familiare. In altre parole, una scuola che opera in un contesto più fragile non può essere valutata con gli stessi strumenti e le stesse aspettative di chi lavora in situazioni socialmente più avvantaggiate.

Ed è qui che il ragionamento assume un significato più profondo. Perché assegnare posti aggiuntivi non viene letto soltanto come un incremento dell’organico, ma come il riconoscimento concreto del fatto che l’inclusione costa, richiede energie, professionalità e tempo.

“Investire dove gli studenti partono da situazioni di maggiore svantaggio significa rafforzare concretamente il diritto allo studio e le pari opportunità”, evidenzia ancora la Federazione Lavoratori della Conoscenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro Valle d’Aosta.

Il passaggio forse più interessante dell’accordo è però quello che introduce, anche se al momento in maniera temporanea, un principio innovativo: considerare questi posti aggiuntivi come parte integrante dell’organico dell’istituzione scolastica.

Non un’aggiunta occasionale o emergenziale, dunque, ma una componente strutturale del funzionamento della scuola. Un cambio di impostazione che potrebbe avere conseguenze importanti anche nel futuro del sistema educativo valdostano.

Secondo il sindacato, infatti, questo modello dovrà essere “consolidato e rafforzato”, affinché le scuole possano contare stabilmente su risorse adeguate per affrontare le fragilità educative e sociali presenti nei territori.

Ed è difficile non leggere, tra le righe, anche una critica implicita a una stagione in cui la scuola è stata spesso chiamata a fare sempre di più con sempre meno strumenti. Negli ultimi anni gli istituti scolastici si sono trovati ad affrontare contemporaneamente dispersione scolastica, fragilità sociali, difficoltà linguistiche, disagio giovanile e nuove povertà educative. Pensare che tutto questo possa essere affrontato esclusivamente con criteri numerici rischia di trasformare il diritto allo studio in un principio teorico più che reale.

“La scuola pubblica deve avere gli strumenti per ridurre le disuguaglianze e non limitarsi a registrarle”, conclude la Federazione Lavoratori della Conoscenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro Valle d’Aosta. “Per questo continueremo a sostenere politiche scolastiche che mettano al centro inclusione, qualità dell’insegnamento e diritto all’istruzione per tutte e tutti”.

In una Valle d’Aosta che spesso rivendica attenzione alle comunità e vicinanza ai territori, il tema aperto da questo accordo va probabilmente oltre il semplice dibattito sugli organici. Tocca il significato stesso della scuola pubblica: non soltanto luogo di istruzione, ma presidio sociale capace di compensare disuguaglianze che nascono ben prima dell’ingresso in aula.