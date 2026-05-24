Caro energia, torna l’ipotesi della clausola di salvaguardia: cosa può cambiare per famiglie e imprese

Le bollette continuano a fare paura agli italiani. Dopo mesi di relativa stabilità, il caro energia torna a minacciare famiglie e imprese, complice l’instabilità internazionale, il costo del gas e le tensioni sui mercati energetici europei. E mentre il bonus bollette previsto per il 2026 potrebbe non essere sufficiente ad arginare l’aumento dei prezzi, il Governo valuta una strada già utilizzata in passato: la cosiddetta clausola di salvaguardia europea.

Dietro questo termine tecnico si nasconde però una questione molto concreta per milioni di consumatori: la possibilità per lo Stato di spendere di più, temporaneamente, per aiutare cittadini e attività economiche senza violare le regole europee sui conti pubblici.

La clausola di salvaguardia nasce infatti come strumento eccezionale. Venne utilizzata in maniera massiccia durante la pandemia da Covid-19, quando l’Europa sospese i rigidi vincoli del Patto di stabilità per consentire ai governi di intervenire con aiuti economici straordinari. Nel 2023, con il ritorno delle regole di bilancio europee, il meccanismo è stato ridefinito attraverso un accordo tra gli Stati membri e la Commissione europea.

In pratica, la clausola consente ad un Paese membro di chiedere una deviazione temporanea dagli impegni di spesa e dagli obiettivi di bilancio, purché ciò non comprometta la sostenibilità finanziaria nel medio periodo. Tradotto: si può spendere di più per affrontare un’emergenza, ma senza mettere a rischio i conti dello Stato nel lungo termine.

Ed è proprio questo il punto centrale del dibattito italiano. Se il caro energia dovesse aggravarsi nei prossimi mesi, Roma potrebbe chiedere a Bruxelles maggiore margine per finanziare nuovi aiuti: bonus bollette più consistenti, sostegni alle imprese energivore, agevolazioni fiscali o interventi per contenere il prezzo dell’energia.

Per i consumatori significherebbe soprattutto una cosa: evitare un nuovo salasso sulle utenze domestiche. Negli ultimi anni molte famiglie hanno già dovuto ridurre consumi, rinunciare al riscaldamento acceso per troppe ore o affrontare rateizzazioni sempre più pesanti. E il timore è che un nuovo aumento del gas possa trascinare nuovamente verso l’alto anche il prezzo dell’elettricità.

La procedura per attivare la clausola non è però automatica. Il Governo deve presentare una richiesta formale alla Commissione europea, che valuta la situazione economica e l’esistenza di condizioni eccezionali. Successivamente la decisione passa al Consiglio europeo. Se la situazione di emergenza dovesse protrarsi, la deroga potrebbe anche essere prorogata.

Resta però il nodo politico ed economico. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha già lasciato intendere che qualsiasi intervento dovrà comunque mantenere un equilibrio delicato: aiutare famiglie e imprese senza allontanarsi troppo dagli obiettivi europei sul deficit pubblico. In altre parole, il Governo dovrà trovare il difficile equilibrio tra sostegno sociale e disciplina finanziaria.

Nel frattempo, i consumatori osservano con crescente preoccupazione l’andamento delle tariffe. Perché dietro le formule tecniche, i tavoli europei e le trattative sui bilanci, la realtà quotidiana resta sempre la stessa: una bolletta che arriva a fine mese e pesa sempre di più sui bilanci familiari.