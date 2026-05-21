Ospedale Parini, il cantiere infinito: tra ricorsi, burocrazia e politica senza coraggio

C’è un passaggio, dentro l’ennesimo comunicato della Société Infrastructures Valdôtaines, che racconta perfettamente il problema valdostano: “mero fine di fornire un primo possibile ed ipotetico inquadramento temporale”. Tradotto dal linguaggio amministrativo all’italiano reale: nessuno sa quando partiranno davvero i lavori del nuovo ospedale Parini.

Ed è proprio questo il punto politico.

Mentre la Valle d’Aosta continua ad aspettare il suo ospedale del futuro, i cittadini assistono all’ennesimo capitolo di una vicenda che ormai sembra un romanzo burocratico senza fine. Questa volta il motivo dello stop è il ricorso presentato dal secondo classificato nella gara d’appalto, il Consorzio Stabile Eteria, contro l’aggiudicazione dei lavori al raggruppamento guidato da CMC Ravenna.

Il ricorso è stato notificato il 18 maggio, ultimo giorno utile previsto dalla legge, e contiene anche la richiesta di sospensiva davanti al TAR della Valle d’Aosta. Conseguenza immediata: la consegna dei lavori, che SIV aveva previsto per metà giugno, slitta ancora.

Quanto? Nessuno lo sa davvero.

Secondo la società regionale, la richiesta cautelare potrebbe essere discussa a luglio. Poi arriverà agosto, mese in cui il TAR chiude. E quindi si parla genericamente di “autunno” per il giudizio di merito. In pratica, il cronoprogramma del nuovo ospedale viene nuovamente riscritto nel segno dell’incertezza.

E qui emerge tutta la fragilità di un’opera pubblica annunciata da anni come prioritaria e strategica.

Perché il problema non è solo il ricorso — che in una gara da centinaia di milioni era quasi inevitabile — ma il fatto che attorno al Parini si continui a navigare a vista, tra ottimismo di facciata e realtà molto più complicata.

La politica valdostana, negli anni, ha raccontato il nuovo ospedale come una bandiera, salvo poi trasformarlo in una specie di cantiere permanente della comunicazione istituzionale. Conferenze stampa, rendering, slogan sulla sanità del futuro. Ma nel frattempo i tempi si allungano, i costi crescono e i valdostani continuano a convivere con disagi, reparti compressi e lavori interminabili.

E anche la SIV, società “in house” della Regione, continua a parlare una lingua che pare costruita apposta per non farsi capire dai cittadini. Comunicati infarciti di formule notarili, periodi interminabili e terminologia amministrativa che sembra più orientata a proteggere gli uffici che a informare le persone.

In tutto questo manca una parola semplice: responsabilità.

Perché ogni mese perso su un’opera di queste dimensioni rischia di tradursi in ulteriori rincari. È la logica inevitabile dei grandi appalti pubblici: più si dilatano i tempi, più aumentano i costi tra adeguamenti, varianti, contenziosi e rincari dei materiali.

E allora la domanda diventa inevitabile: chi pagherà il conto finale di questo ospedale infinito?

Di certo non saranno i dirigenti che scrivono comunicati indecifrabili. Né probabilmente una politica che, da anni, preferisce celebrare gli annunci invece di spiegare ai valdostani perché il Parini continui ad assomigliare più a una corsa ad ostacoli che a un’opera finalmente vicina al traguardo.

Nel frattempo resta l’amara sensazione che attorno al nuovo ospedale si sia costruita una gigantesca bolla amministrativa dove tutto viene continuamente rinviato, rivalutato, calendarizzato, ipotizzato. Ma raramente concluso.

E un territorio piccolo come la Valle d’Aosta, che avrebbe bisogno di efficienza e rapidità decisionale, rischia invece di diventare il laboratorio perfetto della lentezza pubblica.