Aosta Factor, utile a 1 milione: crescita a doppia cifra e record di turnover nel 2025

Aosta Factor archivia il bilancio 2025 con numeri che raccontano una crescita robusta sul fronte operativo e un rafforzamento strutturale che, pur in un contesto di tassi e congiuntura non favorevoli, conferma la tenuta del modello factoring della società partecipata da Finaosta e Banco BPM.

L’utile netto si attesta a 1,009 milioni di euro, in flessione rispetto all’esercizio precedente, ma in linea con una fase di forti investimenti organizzativi e tecnologici. Molto più espansivi i dati patrimoniali e di business.

Il turnover raggiunge 1,67 miliardi di euro, in crescita del 7,8%, segnando un nuovo record storico, mentre il totale attivo vola a 395 milioni (+31,4%). In parallelo, i crediti verso clientela e intermediari sfiorano i 390 milioni (+31,8%), con un patrimonio netto pari a 45,9 milioni.

Sul fronte della redditività, il margine di intermediazione si ferma a 8,6 milioni, risentendo della dinamica dei tassi e delle rettifiche su posizioni deteriorate legacy, oltre che degli investimenti in compliance e infrastruttura.

Elemento chiave del bilancio è la qualità del credito: l’NPL ratio scende a 2,73%, confermando una gestione prudente del portafoglio e un presidio costante sulle esposizioni. Un punto che la società rivendica come centrale nella propria strategia industriale, soprattutto in una fase in cui la crescita dei volumi non ha compromesso la selettività del rischio.

Il management sintetizza così il risultato: «I risultati conseguiti nel 2025 confermano la solidità del nostro modello e la capacità di generare crescita anche in un contesto complesso. Gli investimenti realizzati costituiscono la base per un ulteriore sviluppo sostenibile e per il rafforzamento del supporto all’economia reale». Particolarmente articolata la posizione della presidente Sabrina Janin, che mette l’accento sul passaggio organizzativo e sul ruolo del gruppo: «L’esercizio 2025 si inserisce in una fase di rinnovamento e rafforzamento della governance della Società, che ha visto l’insediamento del nuovo Direttore Generale (Alessandro Gabriele) e una composizione del Consiglio di Amministrazione espressione dell’azionariato e della visione di Gruppo, con la presenza di tre esponenti di Finaosta e del socio Banco BPM».

Janin sottolinea poi la direzione strategica: «In questo contesto, l’intensificazione delle sinergie con la Capogruppo rappresenta leve fondamentali per sostenere lo sviluppo dell’attività, consolidare la solidità aziendale e accrescere il contributo di Aosta Factor al supporto dell’economia reale, anche a favore delle imprese del territorio».

E chiude con un passaggio più “industriale” e interno: «Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti, ai consiglieri e ai sindaci di Aosta Factor che, con professionalità, impegno e senso di responsabilità, hanno contribuito al percorso di crescita della Società in un clima di serenità e sinergia».

Il Direttore Generale Alessandro Gabriele evidenzia la dinamica operativa: «Il 2025 evidenzia una dinamica estremamente positiva sul piano operativo, con volumi di turnover ai massimi storici, sostenuti da una significativa crescita delle esposizioni e da un’intensa attività commerciale, soprattutto nella seconda parte dell’esercizio».

Poi il focus sul rischio: «Il miglioramento degli indicatori di qualità del credito, con una riduzione significativa degli NPL, conferma il rafforzamento complessivo del portafoglio».

E la rotta futura: «La priorità sarà consolidare i risultati raggiunti, assicurando crescita equilibrata nel rispetto di selettività e prudenza».

Per il presidente di Finaosta Marco Linty: «I risultati confermano l’efficacia del modello di direzione e coordinamento esercitato da Finaosta e il valore dell’integrazione nel Gruppo finanziario». E ancora: «Il rafforzamento delle sinergie operative e commerciali è centrale per sostenere lo sviluppo e consolidare il ruolo del Gruppo a supporto dell’economia valdostana».

Il Direttore Generale di Finaosta Mattia Sisto aggiunge una lettura più tecnica: «Il record di turnover e il miglioramento della qualità del credito dimostrano la solidità del modello operativo, capace di coniugare crescita e presidio dei rischi in modo sostenibile».

Foto assemblea Aosta Factor da sx: Giacomo Biancardi, Claudio Vietti, Alessandro Gabriele, Alda Frand-Genisot, Luca Merano, Marco Linty, Sabrina Janin, Jean Gadina, Erika Falconieri, Genny Bouc, Paolo Cerrato, Mattia Sisto, Herbert Tovagliari, Maria Sara Locati

Nel complesso, il bilancio 2025 di Aosta Factor restituisce l’immagine di una società in piena espansione commerciale ma ancora in fase di assestamento della redditività. La dinamica del turnover (+7,8% a 1,67 miliardi) e soprattutto la crescita a doppia cifra dell’attivo (+31,4%) segnalano un’accelerazione del modello di business, sostenuto da una forte domanda di factoring e da un progressivo ampliamento del perimetro clienti, in particolare PMI.

Sul piano industriale, il dato più rilevante non è tanto la contrazione dell’utile a 1,009 milioni quanto la sua composizione: la pressione dei tassi e gli oneri legati a rettifiche su crediti deteriorati “legacy”, insieme agli investimenti in infrastruttura tecnologica e compliance, indicano una fase di rafforzamento strutturale più che di pura generazione di margine. In altri termini, il conto economico risulta sacrificato nel breve per sostenere capacità competitiva e resilienza nel medio periodo.

Particolarmente significativo il miglioramento della qualità del credito, con NPL ratio al 2,73%, che rappresenta un elemento di solidità in un contesto macro ancora caratterizzato da volatilità dei tassi e selettività bancaria. È qui che il modello Aosta Factor mostra la sua tenuta: crescita dei volumi senza deterioramento del rischio, una combinazione non scontata nel segmento del factoring.

Dal punto di vista patrimoniale, l’aumento dell’attivo e dei crediti verso clientela rafforza l’idea di una fase di espansione “capital intensive”, coerente con il ruolo della società all’interno del perimetro Finaosta e del sistema regionale. Tuttavia, la redditività resta compressa e inferiore al potenziale implicito nei volumi, segnale che il ROE è ancora penalizzato dalla fase di investimento e dal contesto dei tassi.

La lettura prospettica è chiara: il 2025 appare come un anno di transizione industriale, in cui la società ha scelto di privilegiare crescita e posizionamento rispetto alla marginalità immediata. Se il consolidamento annunciato nel 2026 troverà conferma, il vero tema diventerà la capacità di trasformare l’attuale massa critica in leva stabile di redditività, con un miglioramento del mix tra volumi, pricing e costo del rischio.

In sintesi, Aosta Factor si muove oggi come una finanziaria in fase di scale-up controllato: solida sul rischio, aggressiva sulla crescita, ma ancora alla ricerca di pieno equilibrio tra espansione e ritorno sul capitale.

Il 2025 di Aosta Factor chiude dunque con una doppia chiave di lettura: espansione dei volumi da un lato, compressione della redditività dall’altro, in un equilibrio tipico delle fasi di investimento.

La vera partita, ora, si gioca sul 2026: consolidare la crescita senza perdere margini e mantenere la qualità del credito su livelli bassi mentre il ciclo dei tassi si normalizza.