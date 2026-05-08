Giro d’Italia, Confcommercio VdA sostiene gli eventi della “Serata in rosa” con 5mila euro

Il Giro d’Italia come motore economico, turistico e commerciale. È questa la strategia scelta da Confcommercio Valle d’Aosta che, in vista della partenza della 14ª tappa della corsa rosa da Aosta il prossimo 23 maggio, ha deciso di investire direttamente sulle attività del centro storico con un contributo economico di 5mila euro destinato all’iniziativa “Febbre da Giro – Una serata in rosa”, promossa dall’amministrazione comunale.

Non una semplice adesione simbolica, ma un sostegno concreto pensato per creare movimento, attrarre visitatori e incentivare consumi e presenze nei locali e nei negozi della città. Il finanziamento servirà infatti a sostenere la “Cena in Rosa” e soprattutto l’intrattenimento musicale diffuso che animerà alcune delle aree più frequentate del centro cittadino.

Tra i luoghi coinvolti figurano Piazza Roncas e Via Croce di Città, che per l’occasione si vestiranno di rosa con eventi, musica e allestimenti scenografici. Sabato 16 maggio, durante la serata inaugurale, Via Croce di Città ospiterà l’esibizione del sassofonista di fama nazionale e internazionale Fuat Sunay, mentre in Piazza Roncas spazio al DJ set della Pecora Nera, con l’obiettivo di trasformare il centro storico in un grande spazio di aggregazione e festa.

A collegare simbolicamente i diversi punti dell’evento sarà anche una passatoia rosa personalizzata con i loghi dell’associazione di categoria, pensata come “fil rose” della manifestazione.

«La nostra non è solo una collaborazione, ma un investimento mirato sulle imprese del capoluogo», spiega Ermano Bonomi, presidente di Confcommercio Aosta. «Trasformare un grande evento sportivo in un’occasione di opportunità concreta e di promozione per i negozianti e gli esercenti del centro storico sono la nostra priorità. Questo contributo serve a generare flussi di persone, a creare un clima di festa che invita allo shopping e al consumo, e a dimostrare che, quando istituzioni e associazioni di categoria lavorano insieme, i benefici ricadono direttamente sul tessuto economico e sulla vitalità della nostra splendida Aosta».

Una visione condivisa anche da Graziano Dominidiato, presidente Fipe Confcommercio Valle d’Aosta, che sottolinea il valore economico immediato di manifestazioni di questo tipo per il comparto della ristorazione e dell’accoglienza.

«Come Fipe rappresentiamo il cuore dell’ospitalità e dell’accoglienza. Iniziative come la “Cena in Rosa” e l’animazione musicale diffusa sono ossigeno puro per i nostri ristoranti, bar e locali. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di creare il contesto ideale per attrarre clienti. Un evento ben riuscito significa tavoli pieni, nuovi visitatori e un ritorno economico diretto per decine di attività che, con passione e professionalità, rendono Aosta una città accogliente».

L’operazione conferma così la volontà di Confcommercio Valle d’Aosta di assumere un ruolo sempre più attivo nelle dinamiche di sviluppo del territorio, puntando su iniziative capaci di intrecciare sport, cultura, promozione urbana e sostegno all’economia locale. In un momento in cui il commercio di prossimità continua a fare i conti con concorrenza online, rincari e mutamento delle abitudini di consumo, eventi di forte richiamo popolare come il Giro d’Italia diventano anche strumenti di marketing territoriale e di rilancio per il tessuto imprenditoriale valdostano.