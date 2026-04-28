Scuola tecnica sotto pressione: sciopero il 7 maggio contro una riforma che divide

C’è un punto in cui le riforme smettono di essere leve di sviluppo e rischiano di trasformarsi in ingranaggi che scricchiolano dentro un sistema già fragile. È il crinale su cui si colloca oggi la riforma degli istituti tecnici, contestata duramente dalla FLC CGIL Valle d’Aosta, che ha proclamato uno sciopero per il prossimo 7 maggio.

Al centro dello scontro, l’esito negativo del tentativo di conciliazione del 27 aprile con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un confronto che, più che avvicinare le parti, ha certificato una distanza profonda, quasi strutturale. Da una parte l’amministrazione, determinata a far entrare in vigore la riforma dal 1° settembre 2026; dall’altra il sindacato, che parla apertamente di un impianto “inadeguato” e potenzialmente dannoso.

La questione, però, non è soltanto educativa. È anche – e forse soprattutto – economica. Perché dietro la riorganizzazione degli indirizzi e delle discipline si muove un effetto a catena che riguarda il mercato del lavoro, la stabilità degli organici e, in ultima analisi, la capacità del territorio di formare competenze tecniche spendibili.

Secondo la FLC CGIL, il rischio concreto è quello di una riduzione dei posti per docenti e personale ATA, con un impatto diretto sull’occupazione. Una sorta di “dieta forzata” del sistema scolastico che potrebbe alleggerire i costi nel breve periodo, ma impoverire il capitale umano nel medio-lungo termine. E in un’economia locale come quella valdostana, dove le competenze tecniche rappresentano un ponte tra scuola e impresa, questo rischio assume un peso specifico ancora maggiore.

I numeri, del resto, raccontano già una realtà complessa: meno del 30% degli studenti sceglie gli istituti tecnici e il tasso di ripetenza si attesta attorno al 13%. Dati che segnalano criticità strutturali, quasi come crepe già visibili su un edificio che avrebbe bisogno di manutenzione mirata, non di una ristrutturazione frettolosa.

È proprio su questo punto che si concentra la critica più netta: l’assenza di un’analisi completa e condivisa. Il Ministero, infatti, avrebbe confermato la mancanza di dati definitivi su iscrizioni e organici, rendendo difficile – se non impossibile – una valutazione economica attendibile degli effetti della riforma. Un paradosso non da poco: si interviene su un sistema senza avere una fotografia nitida del suo stato.

Le assemblee pubbliche svolte sul territorio hanno inoltre evidenziato una contrarietà diffusa tra il personale docente. Non si tratta soltanto di una resistenza al cambiamento, ma di una preoccupazione concreta per il peggioramento delle condizioni di lavoro e per la qualità dell’offerta formativa. In termini economici, questo si traduce in un possibile calo dell’efficacia del sistema educativo, con ripercussioni sulla produttività futura.

Alcune aperture emerse durante il confronto – come la salvaguardia dei soprannumerari, le cattedre a 15 ore e una maggiore flessibilità organizzativa – vengono giudicate insufficienti. Interventi tampone, più simili a cerotti su una ferita profonda che a una cura strutturale.

Lo sciopero del 7 maggio diventa così non solo una protesta, ma un segnale politico ed economico. La richiesta è chiara: aprire un tavolo di confronto vero, capace di mettere insieme sostenibilità finanziaria, tutela dell’occupazione e qualità della formazione.

Perché la scuola tecnica non è un comparto qualsiasi. È una cerniera tra istruzione ed economia reale, tra aula e impresa, tra presente e futuro. E quando quella cerniera si allenta, il rischio è che a perdere non sia solo il sistema scolastico, ma l’intero territorio.