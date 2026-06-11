Spazi attivi, comunità connesse: prorogato il bando AS.2 del GAL Valle d’Aosta

Il territorio valdostano guadagna più tempo per progettare sviluppo locale e servizi diffusi. Il Comitato direttivo del GAL Valle d’Aosta ha infatti deliberato la proroga del bando AS.2 “Interventi per l’attivazione e lo sviluppo di servizi rivolti alla popolazione, alle imprese e ai turisti”.

Un’iniziativa che si inserisce nella strategia di rafforzamento delle aree rurali e dei servizi di prossimità, con una dotazione complessiva pari a 1.300.000,00 €, finanziata nell’ambito dell’intervento SRG06 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il bando consente di ottenere un contributo a fondo perduto pari all’80% del costo del progetto, fino a un massimo di 240.000,00 €, destinato a Enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro e partenariati pubblico-privati con capofila pubblico.

L’obiettivo è chiaro: recuperare e valorizzare edifici e spazi esistenti per trasformarli in luoghi di servizio e connessione sociale, economica e turistica. Gli interventi devono essere realizzati nell’area GAL, quindi in tutti i Comuni valdostani, escluso il centro urbano di Aosta.

La nuova finestra temporale per la presentazione delle domande è fissata a:

martedì 15 settembre 2026

ore 12:00

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), sia per la gestione dei preventivi che per l’invio della richiesta di finanziamento.

Per evitare errori procedurali e aumentare le possibilità di accesso ai fondi, il GAL invita i soggetti interessati a contattare lo sportello informativo:

Telefono: 0165-524302

E-mail: info@gal.vda.it

Dal punto di vista economico, il bando si conferma uno degli strumenti più concreti per attivare investimenti diffusi sul territorio: non grandi opere, ma riuso intelligente di spazi già esistenti, con ricadute dirette su servizi locali e attrattività turistica.

In un contesto in cui molti piccoli comuni faticano a mantenere presidi e servizi, questa misura può diventare un moltiplicatore di progettualità, soprattutto per Unités des Communes e partenariati pubblico-privati.

Per accompagnare gli enti nella fase operativa, il GAL ha organizzato anche un momento di approfondimento online:

giovedì 18 giugno 2026

ore 11:30

Il webinar illustrerà i passaggi tecnici per la presentazione della domanda. Il link sarà disponibile sul sito istituzionale del GAL Valle d’Aosta e la registrazione verrà successivamente pubblicata sul canale YouTube ufficiale.

In sintesi, più tempo ma anche più responsabilità progettuale: la proroga non è solo un rinvio, ma un invito a costruire idee solide e sostenibili. E, per una volta, i fondi ci sono: resta da capire quanto il territorio saprà davvero trasformarli in servizi concreti.