Confcommercio Valle d’Aosta e sindacati firmano l’accordo sulla stagionalità: più flessibilità per le imprese del commercio

Confcommercio Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l'11 giugno il nuovo Accordo territoriale sulla stagionalità, destinato a disciplinare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle imprese del commercio operanti sul territorio regionale, Aosta compresa.

L'intesa, entrata in vigore oggi, resterà valida fino al 30 aprile 2027 e rappresenta uno strumento pensato per offrire maggiore flessibilità alle imprese valdostane nella gestione delle assunzioni stagionali, garantendo al tempo stesso il rispetto delle tutele previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

L'accordo si applica esclusivamente alle aziende che adottano integralmente il Contratto collettivo nazionale Confcommercio - Terziario, Distribuzione e Servizi (TDS). Per poter beneficiare della disciplina prevista sarà necessario richiamare esplicitamente l'accordo all'interno del contratto individuale di lavoro, aderire all'Ente Bilaterale del Commercio e Terziario della Valle d'Aosta, al Fondo Est e versare il contributo di assistenza contrattuale previsto dal contratto nazionale.

Tra gli adempimenti richiesti figura anche l'invio all'Ente Bilaterale del modulo di richiesta di fruizione dell'accordo, attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato. La procedura consentirà alle parti firmatarie di monitorare l'applicazione concreta dell'intesa, con incontri previsti al termine di ogni stagione per valutare eventuali criticità e verificare i risultati ottenuti.

Per Adriano Valieri, direttore generale di Confcommercio Valle d'Aosta, la sottoscrizione rappresenta «un risultato importante per tutte le imprese del commercio e del terziario valdostano». Secondo Valieri, poter contare su «uno strumento territoriale condiviso con le organizzazioni sindacali e pienamente conforme alla normativa nazionale significa offrire alle aziende maggiori certezze operative e più possibilità di reperire personale in una fase in cui il mercato del lavoro presenta non poche difficoltà». Da qui l'invito agli associati che applicano il contratto nazionale del commercio a verificare i requisiti necessari e a utilizzare le opportunità offerte dall'accordo.

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente di Confcommercio Valle d'Aosta, Graziano Dominidiato, che definisce l'intesa «il frutto di un lavoro serio e di un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali». Il presidente sottolinea come il documento riesca a «coniugare flessibilità e tutele nel rispetto delle specificità del territorio valdostano», ribadendo la volontà dell'associazione di continuare a sostenere concretamente le imprese locali.

Per aderire all'accordo nel corso del 2026, le imprese dovranno compilare l'apposita Istanza di Fruizione e allegare la documentazione attestante il versamento dei contributi previsti, tra cui l'ultimo modello F24 e UniEmens con evidenza dei codici relativi alla bilateralità, all'assistenza contrattuale e alla sanità integrativa.

Con questa intesa il comparto del commercio valdostano si dota quindi di uno strumento condiviso che punta a rendere più semplice la gestione delle esigenze stagionali delle imprese, mantenendo un equilibrio tra flessibilità organizzativa e garanzie per i lavoratori.