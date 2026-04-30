L’economia va benissimo. Parola di chi non fa la spesa

C’è un momento preciso in cui la realtà smette di essere un’opinione. È quando apri il giornale la mattina e leggi che i prezzi sono scesi, gli stipendi sono cresciuti e la crisi è praticamente un ricordo.

A quel punto hai due possibilità: o sei tu che non capisci niente di economia, oppure chi scrive certe cose non ha mai messo piede in un supermercato. Non dico a Milano o Roma. Dico qui, in Valle d’Aosta, dove fare la spesa ha sempre avuto un costo superiore alla media nazionale — e dove, negli ultimi anni, quel divario si è trasformato in un abisso.

Io propendo decisamente per la seconda.

Perché, se davvero i prezzi fossero calati, mia moglie al supermercato avrebbe l’aria serena di chi passeggia sul lungodora di Aosta in una domenica di sole. Invece la conosco: la vedo controllare ogni etichetta con la concentrazione di un chirurgo e la mascella contratta di chi sta aspettando una diagnosi. Ogni volta che arriva alla cassa è come assistere a una piccola tragedia silenziosa — recitata ogni settimana, stesso copione, finale sempre uguale.

I cartellini rossi con scritto “IN OFFERTA” fanno ormai quasi tenerezza. Il prodotto è scontato del 20% rispetto a un prezzo che, nel frattempo, è aumentato del 40%. Matematica semplice, quella da supermercato. Sempre in perdita, sempre per noi.

Eppure i grandi analisti continuano a spiegarci che stiamo meglio. Li senti in televisione con tono rassicurante, li leggi sui giornali con grafici colorati che dimostrano tutto tranne quello che vivi ogni giorno. Bisognerebbe mandarli a fare la spesa con ottanta euro in tasca per una famiglia di quattro persone. Una volta sola. Giusto per vedere se i grafici reggono all’impatto con lo scaffale del burro — quello stesso burro che, in Valle d’Aosta, terra di malghe e produzione casearia, costa ormai come un bene di lusso.

Una beffa che ha il sapore antico dell’ironia più crudele. Mentre seguo mia moglie e il carrello, sorrido da solo immaginando il giorno in cui i prezzi non saranno più scritti su un cartellino di carta, ma su un display digitale che cambia tre, quattro, dieci volte al giorno.

Un piccolo algoritmo decide che, alle 9 del mattino, il latte costa 1,19; alle 11 è salito a 1,42; e alle 17 — quando tutti escono dal lavoro — diventa improvvisamente un bene di lusso.

Una realtà in cui, se fai la spesa all’alba, risparmi; se vai dopo il lavoro, paghi la tassa sul tempo; e se ti distrai un attimo, il prezzo del pacco di pasta cambia mentre lo stai mettendo nel carrello. Sospiro, appoggio la mano al carrello e aiuto a spingerlo, pensando tra me che questa è una regione dove il costo della vita ha sempre viaggiato sopra la media.

Gli affitti ad Aosta hanno raggiunto cifre che farebbero impallidire città ben più grandi. I giovani valdostani — quelli che sono rimasti, perché molti hanno fatto le valigie — si dividono tra un mutuo impossibile e un affitto che divora metà dello stipendio.

E parliamo di stipendi che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno visto aumenti reali capaci di reggere il passo dell’inflazione. Il commercio al dettaglio nei centri minori arranca, le botteghe storiche nei paesi chiudono una dopo l’altra, e i mercati rionali — un tempo cuore pulsante della vita comunitaria valdostana — diventano sempre più il lusso di chi può permettersi di spendere qualcosa in più per il prodotto a chilometro zero.

Il problema vero è che la gente tace. Si vergogna. Confessare che arrivare a fine mese è diventata un’impresa sembra quasi un’ammissione di colpa, una sconfitta personale. Allora sorride, stringe i denti, rimanda.

Ma basta fare due passi tra le corsie di qualsiasi supermercato della regione — da Aosta a Châtillon, da Morgex a Verrès — per sentire quella tensione nell’aria. Nei commenti sottovoce, negli sguardi sugli scaffali, nelle mani che rimettono a posto un prodotto già preso.

Non è gente che non sa gestire i soldi. È gente che lavora, che ha sempre lavorato, che magari ha costruito qui la propria vita generazione dopo generazione, e che ora deve scegliere cosa non comprare.

Una Valle d’Aosta che ha sempre saputo resistere — alla geografia, alla storia, all’isolamento — sta imparando una resistenza nuova e molto meno eroica: quella del portafoglio che non arriva a fine mese.

Nel frattempo, il sipario si chiude. E domani si ricomincia, con il carrello un po’ più vuoto e il sorriso un po’ più stanco.