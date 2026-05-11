Prezzi: dall’energia ai trasporti, ai prodotti alimentari

Purtroppo il conflitto in Medio Oriente desta preoccupazione non solo in termini umanitari e in ordine agli equilibri geopolitici, ma anche, come stiamo percependo in questi mesi, relativamente alle tensioni sui prezzi, per gli aumenti già avvenuti e quelli in arrivo.

La riunione della Commissione di allerta rapida sui prezzi, tenutasi ieri al MIMIT, ha evidenziato come quelle in atto siano le prime avvisaglie di una situazione che, se non adeguatamente fronteggiata, rischia di abbattersi sulle famiglie con gravi ricadute.

Sono pesanti, infatti, le ripercussioni sui costi produttivi, sui costi di packaging e logistica, per non parlare dei costi dei fertilizzanti e dei carburanti agricoli. Elementi che, ad oggi, si sono trasferiti sui prezzi al consumo — alimentari e, ancor più, su quelli per la cura della persona e della casa — solo in piccola parte.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato attentamente l’andamento nei settori principalmente interessati: carburanti, bollette di energia elettrica e gas, prodotti agroalimentari e per la cura della casa e della persona, trasporti, rilevando gli aumenti avvenuti dallo scoppio del conflitto — imputabili in larga parte ad esso — ed effettuando delle stime in termini annui.

Per quanto riguarda i carburanti, nonostante il taglio delle accise, a nostro avviso prematuramente ridotto per la benzina, le ricadute ammontano a 60,00 euro a famiglia per questi primi due mesi, ma potrebbero diventare, effettuando delle stime ai valori attuali, ben 360,00 euro annui.

Per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas — calcolando una media dei prezzi sul mercato libero e sul servizio di tutela della vulnerabilità — una famiglia ha speso 30,90 euro in più per il gas e 19,60 euro in più per l’energia elettrica negli ultimi due mesi. In termini annui, tali aumenti potrebbero arrivare a +185,40 euro per il gas e +117,60 euro per l’elettricità.

Ma i maggiori costi iniziano a far sentire il proprio effetto anche sui prodotti agroalimentari e su quelli per la cura della persona e della casa: i primi hanno registrato un incremento del +4,9%, i secondi del +5,8%, rispetto alla situazione precedente il conflitto, sulla base delle rilevazioni dell’O.N.F.

Le ricadute finora ammontano a +52,21 euro per i prodotti agroalimentari e a +10,32 euro per i prodotti per la cura della persona e della casa.

Anche sui trasporti — voli, treni e traghetti — i costi sono in aumento (+31,28 euro mediamente a famiglia negli ultimi due mesi) e cresceranno ulteriormente in vista della stagione estiva.

Di fronte a questa situazione, Federconsumatori ha chiesto ripetutamente interventi rapidi e incisivi per arginare la perdita del potere di acquisto delle famiglie, che ancora fanno i conti con prezzi cresciuti in maniera spropositata dal 2022 e mai tornati su livelli adeguati.

Le principali misure da adottare riguardano:

il ripristino di un taglio più consistente delle accise sulla benzina;

una rimodulazione, anche temporanea, delle aliquote IVA su un paniere di beni essenziali;

l’introduzione di criteri per la determinazione del prezzo che realizzino il disaccoppiamento tra energia elettrica e gas;

un bonus energia più consistente, esteso a una platea di famiglie più ampia;

la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e alimentare, per aiutare e sostenere i nuclei più vulnerabili;

l’attuazione della promessa riforma degli oneri di sistema sui beni energetici, spostandone alcuni sulla fiscalità generale;

l’aumento del monitoraggio, dei controlli e degli interventi sanzionatori contro le speculazioni lungo le filiere, in particolare per i prodotti di largo consumo e i carburanti;

una tassazione adeguata degli extraprofitti delle aziende energetiche, e non solo, per finanziare misure di sostegno.

Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio.

Carburanti

Aumento al litro rispetto al 27/02 Benzina 16,2% Gasolio 18,6%

Ricadute medie a famiglia L’anno 360,00 € In 2 mesi di conflitto 60,00 €

Energia (media mercato libero e tutela vulnerabilità)

Aumento rispetto al 27/02 Energia elettrica 18,0% Gas 8,4%

Ricadute medie a famiglia Energia elettrica Gas L’anno 117,60 € 185,40 € In 2 mesi di conflitto 19,60 € 30,90 €

Prezzi

Aumento rispetto al 27/02 Prodotti agroalimentari 4,9% Prodotti per l’igiene della persona e la cura della casa 5,8%

Alimentari Cura persona/casa L’anno 313,30 € 61,94 € In 2 mesi di conflitto 52,21 € 10,32 €

Trasporti

Aumento rispetto al 27/02 Voli aerei 16,2% Treni 3,4% Traghetti 16,5%

Ricadute medie a famiglia L’anno 187,66 € In 2 mesi di conflitto 31,28 €

Totale delle ricadute medie a famiglia