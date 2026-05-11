Valle d’Aosta, l’emergenza nascosta: la Petite Patrie perde i suoi giovani tra abbandono scolastico e povertà educativa

C’è una povertà che non si vede nelle vetrine del centro di Aosta, nei bilanci regionali o nelle statistiche sul reddito. È la povertà educativa, la più subdola e forse la più devastante, perché colpisce il futuro prima ancora del presente. E oggi la Valle d’Aosta, la “Petite Patrie” orgogliosa della propria autonomia e delle proprie eccellenze, scopre di avere una crepa profonda proprio lì dove dovrebbe costruire il domani: nella formazione dei giovani.

Il dato che emerge dal nuovo studio strategico di TEHA Group-Ambrosetti, realizzato con il contributo di Fondazione CRT, è un pugno nello stomaco: la Valle d’Aosta registra il più alto tasso di abbandono scolastico giovanile del Nord Italia, pari al 12,4%. Un numero che stride violentemente con l’immagine di regione modello che spesso la politica locale continua a raccontare.

Lo studio nazionale dipinge un quadro drammatico: in Italia il 22,6% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale, settimo peggior dato dell’Unione Europea, mentre 1,3 milioni di minori vivono già in condizioni di povertà assoluta. “La povertà educativa rappresenta oggi una delle sfide più urgenti per l’Italia, con impatti diretti sulla coesione sociale, sulle prospettive di crescita e sulla competitività futura del sistema-Paese”, si legge nella nota di presentazione dello studio.

E mentre il Paese resta fanalino di coda per numero di laureati e competenze digitali, il divario territoriale continua ad allargarsi. La stessa ricerca sottolinea infatti che “l’Italia ha il divario regionale più ampio tra i Big-4 Paesi europei”, con differenze enormi tra territori ricchi e territori fragili.

In questo scenario, la Valle d’Aosta appare come una terra sospesa tra privilegio e declino. Da una parte può vantare il tasso di povertà familiare relativa più basso del Nord Italia (4,1%), una forte occupazione degli stranieri e buoni servizi per l’infanzia. Dall’altra, però, perde terreno proprio sul capitale umano, cioè sulla capacità di formare cittadini preparati, competitivi e culturalmente solidi.

Il passaggio più inquietante riguarda proprio il livello formativo della regione. “La Valle d’Aosta mostra performance spiccatamente polarizzate”, osserva il dossier. E ancora: “La regione presenta il tasso di abbandono scolastico giovanile più alto del Nord Italia (12,4%) e un’alta percentuale di adulti in possesso al massimo della licenza media (36,7%)”.

Numeri che dovrebbero far tremare la politica valdostana.

Il confronto con altre regioni è impietoso. Il Piemonte, pur con problemi sociali evidenti e una povertà familiare in crescita, ha ridotto l’abbandono scolastico all’8,7%, migliorando quasi il 70% degli indicatori monitorati. La Valle d’Aosta invece resta inchiodata a una fragilità strutturale che rischia di trasformarsi in emergenza permanente.

E qui la questione diventa inevitabilmente politica.

Per anni la narrazione istituzionale valdostana si è concentrata sulla qualità della vita, sulle autonomie speciali, sui trasferimenti statali, sul benessere diffuso. Ma i dati raccontano che non basta avere redditi medi più alti o servizi efficienti se poi una parte crescente di giovani abbandona la scuola o non raggiunge livelli formativi adeguati.

La vera domanda è brutale: che autonomia sarà quella di una regione che rischia di non avere più una generazione sufficientemente preparata per governarla?

La povertà educativa non è soltanto un problema scolastico. È un detonatore sociale. Produce disuguaglianze, alimenta precarietà, impoverisce il dibattito pubblico e rende più fragile perfino l’identità culturale valdostana. Una comunità che studia meno è una comunità che legge meno, comprende meno e partecipa meno.

“Agire sul contrasto alla povertà educativa e sul miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle famiglie può rappresentare un volano fondamentale per valorizzare risorse e alimentare importanti percorsi di crescita dell’Italia”, ha dichiarato Valerio De Molli, avvertendo che il Paese rischia di perdere milioni di posti di lavoro qualificati senza investimenti immediati in istruzione e inclusione.

E la stessa presidente di Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, ha riconosciuto che “la povertà educativa è una sfida urgente che incide direttamente sul futuro dei nostri territori”.

Parole pesanti come macigni anche per la Valle d’Aosta. Perché il vero pericolo, oggi, non è soltanto economico. È culturale. È civile. Ed è perfino demografico. Una regione alpina che perde competenze perde giovani. E una regione che perde giovani preparati diventa inevitabilmente più debole, più dipendente e più marginale.

Altro che isola felice.

Fonte: studio strategico “Contrastare la povertà educativa per sostenere la crescita inclusiva del Paese”, realizzato da TEHA Group – The European House Ambrosetti con il contributo di Fondazione CRT, presentato a Torino l’11 maggio 2026.