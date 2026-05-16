Reti che contano: il potere silenzioso dell’imprenditoria femminile in Valle d’Aosta

Dietro il rinnovo della sede aostana di Rete al Femminile si muove una dinamica che vale la pena leggere con più attenzione del solito. Perché qui non si tratta solo di un cambio di coordinamento interno, ma di un pezzo di società che si organizza, si struttura e – soprattutto – prova a contare.

In una realtà piccola come la Valle d’Aosta, dove tutto è vicino ma non tutto è davvero connesso, le reti professionali femminili svolgono una funzione che va oltre il semplice networking. Sono infrastrutture sociali informali: mettono in circolo competenze, riducono isolamento professionale, creano opportunità che spesso il mercato tradizionale non riesce a generare in modo spontaneo.

Il rinnovo del gruppo di coordinamento della rete aostana – con una squadra allargata e competenze diversificate – racconta proprio questa fase di maturità. Non più una fase “pionieristica”, ma una struttura che si stabilizza e si riproduce attraverso le sue stesse energie interne. È un passaggio importante, perché segna la differenza tra iniziative episodiche e realtà che incidono nel tempo.

Dal 2019, anno della nascita in Valle d’Aosta, questo percorso ha costruito qualcosa che raramente viene raccontato con la giusta profondità: una forma di capitale sociale femminile. Non si tratta solo di imprenditoria, ma di fiducia reciproca, scambio di esperienze, possibilità di accesso a informazioni e reti che, fuori da questi contesti, resterebbero spesso frammentate.

E qui si apre un punto più politico, nel senso pieno del termine. In territori come il nostro, dove le istituzioni sono forti ma il tessuto economico è composto da micro-realtà, la capacità di fare rete diventa una forma concreta di autonomia individuale e collettiva. Non è retorica: è sopravvivenza professionale, ma anche crescita.

Le reti femminili, in particolare, colmano spesso un vuoto che non è solo economico, ma culturale. Per anni l’accesso alle relazioni professionali è stato più lineare per gli uomini, più dispersivo per le donne, soprattutto nelle fasi di avvio o consolidamento dell’attività. Strutture come questa ribaltano, almeno in parte, questo squilibrio: non lo cancellano, ma lo riducono.

Il passaggio di consegne tra direttivi – da chi ha consolidato la fase iniziale a chi ora eredita una struttura più solida – è anche un indicatore interessante: quando una rete riesce a cambiare guida senza perdere continuità, significa che non dipende più dalle singole persone, ma da una cultura condivisa.

E questo, in Valle d’Aosta, è un elemento tutt’altro che secondario. Perché la fragilità delle reti economiche locali non è mai stata solo una questione di dimensioni, ma di connessioni. E dove le connessioni funzionano, anche il territorio cambia ritmo.

La sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: evitare che queste esperienze restino “isole virtuose”, trasformandole invece in parte stabile dell’ecosistema economico valdostano. Più giovani imprenditrici, più settori coinvolti, più contaminazione con altre realtà associative e istituzionali.

Ma c’è anche un altro aspetto, meno visibile: il riconoscimento. Queste reti spesso producono valore prima ancora che qualcuno lo misuri. E il rischio è sempre lo stesso: che ciò che funziona dal basso venga considerato marginale solo perché non passa dai canali tradizionali del potere economico o istituzionale.

Eppure, se si guarda con attenzione, è proprio qui che si costruisce una parte del futuro economico della Valle d’Aosta: non nei grandi numeri, ma nella capacità di mettere insieme competenze disperse.

In questo senso, il rinnovo della governance di Rete al Femminile Aosta non è un fatto interno. È un piccolo segnale politico e sociale: dice che esiste un pezzo di territorio che ha deciso di organizzarsi, e che non aspetta che siano altri a farlo al suo posto.