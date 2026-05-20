Lavoro in Valle d’Aosta: a maggio 1.390 assunzioni, il sistema si riaccende con l’estate

Il quadro che emerge dai dati Excelsior è quello classico della Valle d’Aosta quando si avvicina l’estate: un’economia che si rimette in moto, ma seguendo un ritmo molto preciso, quasi biologico, legato alle stagioni più che ai cicli industriali.

Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborato dalla Chambre Valdôtaine, nel mese di maggio 2026 le imprese valdostane prevedono 1.390 nuove assunzioni. Il dato complessivo del trimestre maggio-luglio arriva invece a 7.750 unità.

Numeri che, letti da soli, raccontano una crescita. Ma il punto interessante è che questa crescita non è improvvisa: è piuttosto il riaccendersi stagionale di un sistema che si comporta sempre allo stesso modo. Dopo il rallentamento fisiologico di aprile, legato alla fine della stagione invernale, maggio segna l’ingresso nella fase estiva dell’economia regionale.

Il confronto con il 2025 conferma una dinamica leggermente positiva: +20 assunzioni nel mese e +460 nel trimestre. Incrementi contenuti, che non indicano una trasformazione strutturale, ma piuttosto una stabilità che si rinnova anno dopo anno.

Se si entra nel dettaglio dei settori, il quadro si fa ancora più chiaro. La parte del leone la fanno i servizi, che concentrano 960 assunzioni, pari al 69% del totale. Dentro questo comparto, il turismo e la ristorazione restano il vero motore: da soli valgono 460 assunzioni nel mese di maggio, circa un terzo dell’intera domanda di lavoro regionale.

Seguono le costruzioni con 180 ingressi, il commercio con 160, i servizi alle persone con 150 e i servizi operativi di supporto con 90.

Qui la lettura è quasi obbligata: la Valle d’Aosta resta un’economia fortemente terziarizzata e soprattutto dipendente dal turismo. Non è una novità, ma il dato continua a ricordare che la stagione estiva non è solo un periodo dell’anno, è una vera e propria infrastruttura economica.

Un altro elemento importante riguarda la struttura delle imprese. Il 75% delle assunzioni previste arriva da aziende con meno di 50 dipendenti. Questo significa che la ripartenza non passa dai grandi gruppi, ma da una rete diffusa di micro e piccole imprese che reggono di fatto l’intero sistema economico regionale.

Anche sul fronte dei contratti il quadro è coerente con questa stagionalità: solo il 19% delle assunzioni sarà stabile, tra tempo indeterminato e apprendistato, mentre l’81% sarà a termine o comunque legato a esigenze temporanee. Un’economia, quindi, che assume molto ma stabilizza poco.

Non va trascurato infine il dato sul lavoro immigrato: le imprese stimano che il 29% delle nuove assunzioni sarà coperto da lavoratori stranieri. Un indicatore che si inserisce ormai in una dinamica strutturale del mercato del lavoro locale, soprattutto nei comparti turistici e dei servizi.

A commentare i dati è il presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia, che sottolinea come l’economia valdostana si stia preparando ad affrontare una fase decisiva dell’anno. Da un lato c’è il segnale positivo della crescita occupazionale, dall’altro la necessità di leggerlo dentro le caratteristiche specifiche del sistema regionale: stagionalità, prevalenza dei servizi e centralità delle piccole imprese.

Lo stesso Sapia richiama anche il ruolo degli strumenti di previsione come Excelsior, che non servono solo a fotografare il presente ma soprattutto a capire in anticipo dove si muove la domanda di lavoro. In un contesto come quello valdostano, dove i picchi sono prevedibili ma intensi, questa capacità di lettura diventa quasi una forma di programmazione economica preventiva.

Alla fine, il quadro è abbastanza lineare: la Valle d’Aosta si prepara all’estate come ogni anno, con più lavoro, più domanda nei servizi e nel turismo, ma dentro una struttura che resta stabile nei suoi limiti. Cresce l’occupazione, sì, ma cresce soprattutto seguendo lo stesso schema di sempre, senza scossoni.