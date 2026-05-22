Finaosta assume: aperti due bandi per assunzioni a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro in Valle d’Aosta con Finaosta, che ha pubblicato oggi, venerdì 22 maggio 2026, due avvisi di selezione finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di altrettante figure professionali da inserire all’interno della propria struttura.

Nel dettaglio, la società ricerca un contabile mid-senior da destinare all’ufficio contabilità. La figura selezionata si occuperà della gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali ordinari, andando a rafforzare un settore centrale per l’attività amministrativa della finanziaria regionale.

Il secondo profilo riguarda invece una risorsa tecnica specializzata nell’ambito del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. La figura sarà impiegata nelle attività collegate all’efficientamento energetico nel comparto dell’edilizia e delle imprese, un settore sempre più strategico anche alla luce delle politiche di transizione ecologica e sostenibilità.

Secondo quanto comunicato dalla società, le due selezioni puntano a consolidare e rafforzare l’organico con professionalità qualificate in ambiti considerati strategici per le attività di Finaosta.

Gli avvisi completi di selezione, insieme alle informative privacy sul trattamento dei dati personali, sono disponibili sul sito istituzionale della finanziaria regionale.