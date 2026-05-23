Bollette tra rincari e clausole nascoste: a Morgex il Codacons VdA spiega come difendersi

Nei giorni scorsi, nella sala comunale di Morgex, si è svolto un incontro pubblico promosso dal Codacons Valle d’Aosta dedicato alle problematiche legate alle forniture energetiche di luce e gas. Una serata informativa che ha voluto fare chiarezza su contratti, bollette, costi nascosti e strumenti di tutela a disposizione dei consumatori.

Ad aprire l’incontro è stata Tatiana Sisti, che ha introdotto i temi della serata sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini su questioni che toccano direttamente il bilancio familiare. A guidare poi l’approfondimento tecnico è stato Vittorio Gigliotti che, attraverso l’ausilio di slide esplicative, ha illustrato con professionalità le principali criticità che possono emergere nella stipulazione dei contratti energetici.

Particolare attenzione è stata dedicata ai contratti conclusi telefonicamente, spesso fonte di contestazioni e incomprensioni. Durante l’incontro sono stati spiegati i rischi che si possono correre aderendo a offerte poco chiare, le modalità di verifica delle condizioni contrattuali e soprattutto i tempi e i metodi per presentare eventuali ricorsi o contestazioni.

Uno dei momenti più seguiti della serata ha riguardato la lettura e l’interpretazione delle bollette energetiche. Attraverso esempi pratici, sono stati illustrati i criteri di calcolo delle varie voci presenti nelle fatture, comprese le controverse componenti relative agli “oneri di sistema”, da anni oggetto di polemiche e difficilmente comprensibili per molti utenti.

L’iniziativa si presentava di particolare interesse per una realtà territoriale come la Valdigne, dove il costo dell’energia rappresenta una voce importante per famiglie e attività economiche. Tuttavia, è emersa anche una riflessione critica: nonostante il peso economico delle bollette, gran parte dell’utenza continua a mostrare scarso interesse o limitata attenzione verso i tributi e le voci che vengono applicate nelle fatture.

Dal dibattito è inoltre emersa la convinzione che gli enti preposti alla tutela dei consumatori e al controllo del sistema energetico dovrebbero incidere maggiormente sulla chiarezza delle informazioni e sulla trasparenza delle voci inserite nelle bollette. Importi che oggi vengono riscossi con facilità, ma che spesso risultano di difficile interpretazione anche per gli utenti più attenti.

La serata di Morgex ha così rappresentato non soltanto un momento informativo, ma anche un invito alla cittadinanza a sviluppare maggiore consapevolezza sui propri diritti di consumatori, in un settore sempre più complesso e caratterizzato da continui cambiamenti normativi e tariffari.