La Giornata della Ristorazione diventa legge: riconosciuto il valore sociale ed economico dei pubblici esercizi

L’Italia riconosce ufficialmente il valore della ristorazione come patrimonio economico, culturale e sociale del Paese. Con la pubblicazione della Legge n. 77/2026, entra infatti nell’ordinamento nazionale la Giornata della Ristorazione, una ricorrenza che sarà celebrata ogni anno nel terzo sabato di maggio e che punta a valorizzare uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy.

Un provvedimento accolto con soddisfazione da FIPE Confcommercio Valle d’Aosta, che sottolinea il significato simbolico e concreto della norma per migliaia di imprenditori, lavoratori e famiglie che operano nel comparto dei pubblici esercizi.

La nuova legge prevede che ogni anno il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuova iniziative dedicate ai principi fondanti della ristorazione italiana, mettendo al centro qualità, tradizione, convivialità e valorizzazione dei territori. Non soltanto celebrazioni formali, dunque, ma anche occasioni per rafforzare il legame tra turismo, cultura gastronomica e produzioni locali.

In un Paese come l’Italia, dove la cucina rappresenta uno degli elementi più forti dell’identità nazionale, la scelta assume anche un valore politico e culturale. Il settore della ristorazione, infatti, non genera soltanto occupazione e indotto economico, ma contribuisce alla promozione internazionale dell’immagine italiana nel mondo. Un ruolo che in territori a forte vocazione turistica come la Valle d’Aosta assume un peso ancora maggiore.

La legge introduce inoltre dieci medaglie annuali destinate agli imprenditori che si distingueranno nei diversi ambiti della ristorazione italiana, premiando professionalità, innovazione e capacità di custodire la tradizione gastronomica nazionale.

Un altro aspetto considerato particolarmente importante riguarda il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella definizione delle iniziative promosse dal Ministero e dagli enti territoriali. Un riconoscimento istituzionale che rafforza il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza e consolida il dialogo tra pubblico e privato.

A commentare il risultato raggiunto è il presidente di FIPE Confcommercio Valle d’Aosta, Graziano Dominidiato.

«L’istituzione ufficiale della Giornata della Ristorazione con la Legge n. 77/2026 è un riconoscimento storico che attendevamo da tempo e che premia anni di impegno, di lavoro silenzioso ma costante da parte di migliaia di imprenditori valdostani e italiani», afferma.

Dominidiato sottolinea come i pubblici esercizi abbiano una funzione che va ben oltre la semplice somministrazione di cibo e bevande: «I Pubblici Esercizi non sono semplici luoghi dove si mangia o si beve: sono presìdi di socialità, custodi di una cultura millenaria, motori di un’economia che crea lavoro e genera identità nei territori».

Secondo il presidente regionale di FIPE, il riconoscimento legislativo arriva in un momento particolarmente significativo per il comparto, anche alla luce della crescente attenzione internazionale verso la cucina italiana e il turismo enogastronomico.

«Il Parlamento ha sancito quello che noi sapevamo già: la ristorazione è un pilastro dell’Italia», aggiunge Dominidiato. «Questo riconoscimento rafforza quanto già l’ingresso della cucina italiana nei patrimoni UNESCO ha dimostrato: aprire nuove prospettive di sviluppo per tutto il settore della ristorazione, con ricadute positive in termini di turismo enogastronomico, valorizzazione dei prodotti tipici e promozione internazionale del brand Italia».

Per la Valle d’Aosta, la nuova giornata nazionale potrebbe rappresentare anche un’opportunità ulteriore di promozione del territorio, delle eccellenze agroalimentari e della tradizione alpina. Dalla fontina ai vini di montagna, passando per la rete di ristoranti, agriturismi e attività familiari che caratterizzano la regione, la gastronomia valdostana continua infatti a essere uno degli elementi più apprezzati dai visitatori italiani e stranieri.

«Come FIPE Confcommercio Valle d’Aosta, siamo pronti a portare il nostro contributo nella definizione delle iniziative annuali previste dalla legge, certi che la nostra regione abbia molto da offrire e da raccontare al Paese e al mondo», conclude Dominidiato. «Il terzo sabato di maggio diventerà una data da celebrare con entusiasmo e con la consapevolezza di chi sa di svolgere un ruolo insostituibile per la comunità».