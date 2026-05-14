Voucher centri estivi disabilità 2026: in Valle d’Aosta contributi alle famiglie fino a 2.000 euro

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile comunica che a partire dal 30 maggio 2026, le famiglie con a carico figli con disabilità possono presentare domanda per il voucher di conciliazione, relativo al periodo estivo.



La misura, finalizzata ad assicurare la presenza sul mercato del lavoro di lavoratrici e lavoratori con carichi di cura parentale particolarmente gravosi, prevede il riconoscimento di un contributo per un importo massimo di 2.000 euro, per poter usufruire dei servizi offerti dai centri estivi o servizi analoghi che garantiscano l’assistenza di persone con disabilità da parte di personale qualificato. Il periodo oggetto di fruizione dei servizi deve essere compreso tra l’11 giugno 2026 e il 9 settembre 2026.



Le domande devono essere presentate entro il termine del 30 settembre 2026.



Il voucher può essere richiesto dai nuclei familiari, residenti sul territorio regionale, nei quali almeno un genitore sia occupato con contratto di lavoro subordinato, svolga attività autonoma oppure sia inserito in un percorso di politica attiva concordato con il Centro per

l’Impiego.



I beneficiari della misura, al momento della presentazione della domanda, possono richiedere un acconto del 70% sulla base del preventivo di spesa del servizio, oppure richiedere l’importo della spesa sostenuta a rimborso a conclusione della fruizione del servizio.



"Con l’avvio della sesta edizione di questa misura di conciliazione estiva, confermiamo il nostro impegno a sostegno di lavoratrici e lavoratori con figli con disabilità. Uno strumento ormai consolidato e rispondente ai bisogni dei beneficiari con ricadute positive sull’intera comunità" – afferma l’Assessore Luigi Bertschy.



"Parallelamente, sta proseguendo il lavoro per introdurre già da questa estate, in via sperimentale, il voucher di conciliazione universale, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di sostegno e favorire una conciliazione più equa e accessibile per tutte le famiglie valdostane"

– conclude l’Assessore.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici regionali ai seguenti numeri +39 0165 27 4541 e +39 0165 27 4535.



Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda sono reperibili al seguente indirizzo

https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-di-conciliazione

