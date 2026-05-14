Ferrovia del Drinc o funivia Pila–Cogne

In Valle d’Aosta si riaccende il dibattito sul futuro collegamento con la Val di Cogne. Da una parte c’è chi propone di completare e riattivare la ferrovia del Drinc, un’opera già costata decine di milioni e mai entrata in servizio. Dall’altra prende quota l’ipotesi di una nuova funivia tra Pila e Cogne, pensata come collegamento turistico e come alternativa al traffico su gomma.

Dietro le posizioni politiche e le suggestioni turistiche, però, ci sono numeri concreti che meritano di essere messi in fila. E visto che oggi si parla molto di intelligenza artificiale, ho chiesto a due analisi diverse un confronto: i risultati non si discostano in modo significativo.

Quanto è costata la ferrovia del Drinc

Secondo i dati ufficiali riportati da Gazzetta Matin, AostaSera e altre analisi:

30 milioni di euro spesi tra il 2001 e il 2006

27 milioni per opere civili

7 milioni per materiale rotabile

11,2 milioni stimati nel 2011 per completare l’opera e renderla operativa

Il materiale rotabile è stato rivenduto nel 2022 per poco più di 30.000 euro.

La stazione di Acque Fredde, mai utilizzata, è compresa nei 27 milioni di opere civili.

Quanto costerebbe la funivia Pila–Cogne

Il progetto è ancora in fase preliminare e non esistono cifre ufficiali. Sulla base dei costi degli impianti funiviari moderni in Italia:

25–45 milioni di euro per la costruzione

1,2–2,5 milioni l’anno di manutenzione

8–14 addetti per gestione e sicurezza

I due fattori che cambiano davvero il confronto

Operatività in caso di maltempo

La ferrovia funziona con qualsiasi condizione meteo: vento forte, neve, ghiaccio e nebbia. È uno dei motivi per cui le ferrovie alpine sono considerate infrastrutture strategiche.

La funivia invece si ferma con vento forte, spesso già oltre i 70–80 km/h. In una regione alpina come la Valle d’Aosta non è un dettaglio secondario: le giornate ventose sono frequenti, soprattutto in inverno.

In termini di affidabilità del servizio, la ferrovia è nettamente più solida.

Manutenzione: fune vs rotaia

Questo è uno degli aspetti più spesso sottovalutati.

Ferrovia

Vita utile molto lunga (30–50 anni)

Manutenzione ordinaria prevedibile

Costi stimati: 1,5–3 milioni/anno

Funivia

Sostituzione funi ogni 15–20 anni (anche 5–7 milioni per ciclo)

Manutenzione straordinaria più frequente e costosa

Costi annui: 1,5–3,3 milioni, con picchi elevati nei cicli di revisione

➡️ Nel lungo periodo, la ferrovia tende a costare meno.

Impatto ambientale

Ferrovia del Drinc: trazione elettrica, zero emissioni locali

Funivia: consumo elettrico elevato, comunque a emissioni indirette

Confronto finale

Costi di realizzazione

Ferrovia (già spesi + completamento): 41–45 milioni

Funivia: 25–45 milioni

Costi di manutenzione annua

Ferrovia: 2–4,5 milioni

Funivia: 1,5–3 milioni (con picchi elevati nei cicli di revisione)

Affidabilità

Ferrovia: operativa con qualsiasi meteo

Funivia: ferma con vento forte

Impatto ambientale

Ferrovia: zero emissioni locali

Funivia: elettrica ma energivora

La questione vera

Qui però non si parla solo di tecnica. Per la ferrovia sono già stati spesi circa 30 milioni di euro. La domanda è semplice e brutale: cosa si fa di quell’investimento?

Si abbandona tutto e si riparte da zero con una funivia? Oppure si prova a recuperare un’opera già pagata dai contribuenti?

Perché il punto non è solo scegliere tra due infrastrutture. Il punto è decidere se quei soldi pubblici devono diventare un monumento allo spreco o una infrastruttura finalmente utile.

E alla fine la domanda resta sospesa, pesante: non è forse arrivato il momento di dire basta a certi giri viziosi della spesa pubblica?