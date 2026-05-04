Casinò di Saint-Vincent: aprile in linea con le attese, vola il Grand Hôtel Billia

Il mese di aprile 2026 si chiude con introiti pari a 6.213.285 euro, un risultato che si colloca pienamente nella media del quinquennio 2022–2026, pari a 6.199.261 euro.

Gli introiti lordi dei giochi ai tavoli hanno raggiunto 2.834.677 euro. All’interno del comparto, i risultati dei giochi Craps e Black Jack risultano in aumento con una leggera contrazione del Punto Banco e dello Chemin de Fer e una sostanziale tenuta degli altri giochi.

Gli introiti dei giochi elettronici sono risultati pari a 3.378.608 euro, in linea con i risultati del periodo.

Gli ingressi sono pari a 27.030, un dato sostanzialmente allineato ai 27.257 registrati nel 2025. Si conferma anche questo mese una significativa crescita della clientela VIP, con un incremento di circa il 16%.

GRAND HÔTEL BILLIA

I dati di produzione relativi al quadrimestre dell’anno 2026 (gennaio- aprile) confermano una fase di decisa crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il valore della produzione lorda totale si attesta a 5.106.000 euro registrando un incremento del 17,36% rispetto ai 4.350.000 euro rilevati al 30 aprile 2025.

La vendita diretta (clientela individuale pagante) sale a 2.422.000 euro, con una crescita del 12% rispetto ai 2.165.000 euro registrati nel primo quadrimestre dello scorso anno.

I risultati conseguiti nei primi quattro mesi del 2026 riflettono il trend estremamente positivo della struttura e il consolidamento della sua attrattività sul mercato.