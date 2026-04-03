FP CGIL Valle d’Aosta: al via il corso online “B2 Rava 2026”

La Funzione Pubblica CGIL Valle d’Aosta lancia un nuovo progetto formativo finalizzato al rafforzamento delle competenze informatiche e delle conoscenze normative essenziali per il lavoro nell’amministrazione pubblica. Il corso, denominato “B2 Rava 2026”, si terrà tra maggio e giugno in modalità telematica.

Struttura e modalità del corso

Il percorso prevede un totale di 14 ore di formazione frontale, suddivise in due lezioni settimanali da due ore ciascuna sulla piattaforma Zoom. Per garantire la massima flessibilità, tutte le lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti insieme alle slide didattiche. Sarà inoltre attivata una mail dedicata per interagire direttamente con i docenti per dubbi o chiarimenti.

Il programma didattico

Le lezioni affronteranno temi chiave per l'efficienza amministrativa e digitale:

Informatica pratica: utilizzo avanzato di Microsoft Word ed Excel (formule e tabelle) e gestione base di hardware, software e posta elettronica.

utilizzo avanzato di Microsoft Word ed Excel (formule e tabelle) e gestione base di hardware, software e posta elettronica. Normativa digitale: approfondimenti sul Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e sul Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

approfondimenti sul Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e sul Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). Contesto locale: studio dell’ordinamento della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Costi e iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. Le quote di iscrizione sono fissate a:

110 euro per gli iscritti CGIL;

per gli iscritti CGIL; 160 euro per i non iscritti.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate dal 10 al 30 aprile 2026 all'indirizzo email corsifp@cgil.vda.it, specificando nell'oggetto "Richiesta di iscrizione al corso B2 Rava 2026". Le istruzioni per il pagamento verranno fornite solo dopo la conferma dell'avvio del corso.



