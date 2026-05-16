Italiano per stranieri: al via un percorso per incontrarsi e imparare insieme

C’è un’idea semplice, quasi disarmante nella sua concretezza: imparare una lingua non come esercizio da aula scolastica, ma come strumento per vivere meglio ogni giorno. È da qui che nasce il nuovo percorso di apprendimento dell’italiano per cittadini di Paesi terzi che partirà il 19 maggio a Pont-Saint-Martin, negli spazi della Biblioteca Comunale Mons. Giuseppe Capra.

Non è il classico corso frontale, con grammatica e regole calate dall’alto. Qui l’impostazione è diversa: si parte dalla vita reale. Fare la spesa, prenotare una visita medica, capire un avviso pubblico, orientarsi tra uffici e servizi. In altre parole, imparare l’italiano non per “sapere la lingua”, ma per usarla davvero.

L’iniziativa si muove dentro una logica di inclusione concreta, non teorica. L’idea è quella di creare uno spazio accogliente dove chi arriva da altri Paesi possa sentirsi non solo “utente” di un servizio, ma parte di una piccola comunità temporanea che si costruisce attorno alla comunicazione. E la lingua, in questo senso, diventa il primo ponte.

Accanto ai momenti di apprendimento ci saranno laboratori e spazi di socializzazione. Non un dettaglio secondario: spesso è proprio lì, nello scambio informale, che si sblocca la vera comprensione linguistica. Da settembre, poi, il percorso si strutturerà con veri e propri corsi di lingua italiana.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 19 maggio alle 14.30 presso la biblioteca di Pont-Saint-Martin. Un avvio che ha il sapore di un esperimento sociale oltre che educativo: mettere insieme persone diverse, con livelli di partenza differenti, ma con lo stesso bisogno di orientarsi e sentirsi meno estranee nel contesto in cui vivono.

Il progetto è promosso dal Comune di Pont-Saint-Martin e dalla biblioteca comunale, in collaborazione con il PUA – Punto Unico di Accesso della Valle d’Aosta. I corsi rientrano nel più ampio Progetto Valle d’Accoglienza 6, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2021-2027), con capofila la Regione Autonoma Valle d’Aosta e una rete di partner che comprende il Centro Regionale per l’Istruzione degli Adulti, le cooperative EnAIP Valle d’Aosta, La Sorgente e Progetto Formazione.

Dietro la struttura amministrativa e i nomi dei soggetti coinvolti, resta però il punto centrale: la lingua come chiave di accesso alla vita quotidiana. E forse anche come primo passo, il più semplice ma decisivo, per sentirsi davvero parte di un luogo.