Iscrizioni prorogate al Conservatoire: la musica chiama, Aosta risponde

C’è fermento tra le aule e i corridoi del Conservatoire de Musique de la Vallée d’Aoste, e non è solo quello delle prove musicali. A spingere l’Istituto a rivedere il calendario è stato un dato concreto: le richieste di iscrizione stanno crescendo oltre le aspettative. Per questo motivo, il termine per presentare domanda di ammissione all’Anno Accademico 2026/27 – con avvio previsto a novembre – è stato prorogato al 18 maggio 2026.

Una scelta che racconta molto più di una semplice scadenza amministrativa. Racconta, piuttosto, di un’istituzione viva, radicata nel territorio e capace di attrarre nuove generazioni di musicisti. “Abbiamo registrato un numero significativo di richieste, segno di un interesse crescente verso la nostra offerta formativa”, sottolinea il direttore, il prof. Claudio Montesano. “La proroga è un’opportunità concreta per consentire a tutti i candidati di completare con serenità la procedura di iscrizione”.

Il Conservatorio valdostano – accreditato dal MUR nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – si conferma così un punto di riferimento non solo per la Valle d’Aosta, ma per un bacino sempre più ampio. Le sedi della storica Torre dei Balivi ad Aosta e di Pont-Saint-Martin continuano a rappresentare un crocevia di formazione, tradizione e innovazione.

L’offerta formativa è articolata e pensata per accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso musicale. Si parte dai corsi pre-accademici (di base e propedeutici), accessibili già a partire dai 10 anni (con alcune specificità per discipline come Composizione e Canto lirico), fino ad arrivare ai percorsi di alta formazione.

Le scuole attive coprono un ventaglio completo di strumenti e discipline: dal pianoforte al violino, dal clarinetto alla fisarmonica, fino alla composizione e al canto. Un sistema che non lascia scoperto praticamente nessun ambito della formazione musicale.

L’accesso prevede test attitudinali, prove ritmico-vocali e colloqui motivazionali, con la possibilità – in presenza di talento evidente – di deroghe ai limiti di età. Un’impostazione che premia il merito, ma senza rigidità inutili.

Accanto ai corsi iniziali, il Conservatoire offre i Corsi di Diploma Accademico di 1° livello e i Corsi di Diploma Accademico di 2° livello, titoli equipollenti alle lauree universitarie.

Per il primo livello, l’accesso è riservato a chi possiede un diploma di scuola secondaria superiore e una preparazione musicale adeguata. Il secondo livello, invece, rappresenta un perfezionamento destinato a chi ha già conseguito un titolo accademico o equivalente.

Tra le discipline offerte figurano, tra le altre, pianoforte, violino, canto, composizione, direzione di coro e strumenti a fiato e a percussione, in un sistema didattico che unisce rigore accademico e pratica artistica.

Ma la vera novità dell’anno accademico 2026/27 è l’attivazione del Corso di Diploma Accademico di 1° livello in Strumentazione per orchestra di fiati.

Una scelta tutt’altro che casuale. In Valle d’Aosta, infatti, la tradizione delle bande musicali è profondamente radicata e rappresenta un patrimonio culturale diffuso e partecipato. “Abbiamo voluto rispondere a una domanda reale del territorio”, spiega ancora Montesano. “La tradizione bandistica valdostana è viva e merita un percorso formativo strutturato, capace di valorizzarla e proiettarla nel futuro”.

Dal punto di vista economico, il Conservatorio conferma una formula chiara: un unico contributo accademico annuale, da versare all’atto dell’iscrizione, valido per l’intero periodo novembre 2026 – ottobre 2027.

Sono previste riduzioni in base all’ISEE, a conferma della volontà di mantenere l’accesso alla formazione musicale il più possibile inclusivo.

La proroga delle iscrizioni non è solo una misura tecnica, ma il segnale di una comunità musicale in espansione. In un contesto in cui spesso si parla di crisi delle vocazioni artistiche, Aosta sembra andare in controtendenza.

E forse è proprio questo il dato più interessante: la musica, qui, continua a essere una scelta concreta, non un lusso.

“Il nostro obiettivo – conclude il direttore Montesano – è accompagnare ogni studente in un percorso serio, ma anche appassionante. La musica richiede disciplina, certo, ma prima di tutto nasce da un desiderio. E quel desiderio, oggi, lo vediamo crescere”.

Per chi fosse ancora indeciso, il tempo c’è. Ma non è infinito: il 18 maggio è dietro l’angolo. E, a giudicare dall’aria che si respira al Conservatoire, i posti potrebbero non bastare per tutti.