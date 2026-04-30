Aosta, studenti stranieri protagonisti: il CRIA premiato dal FAI, inclusione e cultura fanno scuola

Presenti oltre agli studenti premiati, l'Asssore Lavevaz, la Dirigente Scolastica del CRIA Staffieri, le docenti del CRIA Biagi e Conti, la Presidente della Delegazione FAI di Aosta Sig.ra Alessandra Fulginiti ed alcuni altri delegati

C’è un modo concreto, silenzioso ma potentissimo, di fare inclusione: mettere le persone nelle condizioni di raccontare il territorio in cui vivono. È esattamente quanto accade oggi ad Aosta, dove 14 studenti stranieri del CRIA – Centro Regionale Istruzione Adulti – vengono premiati per il loro impegno durante le Giornate FAI di Primavera, trasformandosi, di fatto, in ambasciatori culturali della città.

La cerimonia si svolge nell’Aula Magna del Convitto regionale “F. Chabod” e suggella un percorso che va ben oltre la semplice partecipazione a un evento culturale. Qui non si tratta solo di visite guidate, ma di un vero esercizio di cittadinanza attiva. “Un’iniziativa che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico a livello nazionale”, si legge nel comunicato, sottolineando come il progetto sia ormai “parte integrante di un percorso volto ad arricchire il curricolo verticale di educazione civica”.

E il dato più interessante è proprio questo: i protagonisti sono studenti adulti stranieri, inseriti nei percorsi di primo livello e alfabetizzazione B1, che spesso si trovano a fare i conti con barriere linguistiche e sociali. In questo caso, invece, quelle barriere diventano un ponte. Affiancando i volontari del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – durante le visite a Maison Lostan, Casa Barillier e nell’area del Ponte di Pietra, questi studenti ribaltano il loro ruolo: da destinatari di integrazione a protagonisti attivi.

“Per gli studenti, la partecipazione rappresenta un momento fondamentale di integrazione, crescita personale e conoscenza del contesto in cui vivono”, recita ancora il testo, centrando il punto. Perché l’inclusione vera non è solo accesso ai servizi o apprendimento linguistico, ma è sentirsi parte di una comunità, fino al punto da poterne raccontare la storia.

Non è un dettaglio neppure la continuità dell’iniziativa. Il comunicato parla chiaramente di una “collaborazione consolidata e di grande valore tra l’Istituzione scolastica e il territorio”, segno che non si tratta di un episodio isolato ma di una strategia educativa precisa. E in tempi in cui spesso si discute – anche a sproposito – di integrazione, questo modello offre una risposta concreta, misurabile, replicabile.

Il riconoscimento di “Apprendisti Ciceroni” che oggi viene consegnato agli studenti non è solo simbolico. È la certificazione di un percorso che mette insieme scuola, volontariato e territorio. È, soprattutto, un messaggio: l’educazione civica non si insegna solo sui libri, ma si pratica, si vive, si costruisce sul campo.

E forse è proprio qui che sta il valore più forte dell’esperienza del CRIA: dimostrare che l’inclusione non è un costo o un problema da gestire, ma una risorsa che, se attivata nel modo giusto, restituisce valore a tutta la comunità. Ad Aosta, oggi, questo accade sotto gli occhi di tutti. E sarebbe miope considerarlo solo un evento: è, piuttosto, una direzione da seguire.