Aosta: Per Nidi d’infanzia approvato il nuovo regolamento e aperte le iscrizioni per il 2026/2027

Il Comune di Aosta compie un passo importante verso una gestione più moderna e flessibile dei servizi dedicati alla prima infanzia. Nella seduta del 28 aprile 2026, il Consiglio comunale ha infatti approvato il nuovo Regolamento dei servizi nidi d’infanzia, aggiornandolo alle normative regionali introdotte negli ultimi anni.

La novità più rilevante riguarda le modalità di accesso al servizio. Fino a oggi era prevista un’unica graduatoria annuale, mentre il nuovo sistema supera le finestre temporali rigide e consente all’Amministrazione comunale di aprire le graduatorie in base alle necessità organizzative e alla disponibilità dei posti.

Una scelta che punta a rendere il servizio più vicino alle esigenze delle famiglie, attraverso l’introduzione di due graduatorie semestrali che permetteranno una gestione più dinamica e flessibile degli inserimenti nei nidi d’infanzia cittadini.

Contestualmente all’approvazione del regolamento, il Comune ha aperto le iscrizioni per l’anno socio-educativo 2026/2027. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda per l’inserimento nella prima graduatoria fino al 14 giugno 2026.

La procedura di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online tramite lo “Sportello telematico polifunzionale” del Comune di Aosta, nella sezione dedicata all’asilo nido.

Per accedere direttamente al servizio:

Sportello telematico del Comune di Aosta – Asilo nido

L’accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda è disponibile il supporto del facilitatore digitale al numero verde 800 610061. Per informazioni relative ai contenuti della domanda o ai servizi educativi comunali è invece possibile contattare gli uffici del Comune chiamando il numero 0165 300200 oppure scrivendo all’indirizzo email servizi-sociali@comune.aosta.it.