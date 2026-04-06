Pubblico in svendita, servizi ai privati, cittadini scaricati

Nel silenzio generale, il lavoro pubblico viene svuotato e i servizi affidati ai privati. Tra costi in aumento, qualità in calo e diritti che evaporano, il conto lo pagano sempre i cittadini.

Non si assume più nel pubblico: si appalta tutto. Non è più un’eccezione, è diventata la regola. Servizi, funzioni, competenze: tutto finisce sul mercato, come in un supermercato in saldo. Il pubblico arretra, il privato avanza. E qualcuno continua a chiamarla efficienza.

Peccato che la realtà racconti altro.

Gli uffici si svuotano, il personale diminuisce, le competenze si disperdono. E mentre la macchina pubblica perde pezzi, i costi non scendono: aumentano. Perché esternalizzare, nella pratica, significa spesso pagare di più per avere meno controllo e servizi peggiori.

Il cittadino, intanto, cambia status: da titolare di diritti a semplice cliente. Ma cliente di chi? Di soggetti privati che non ha scelto, con regole opache e responsabilità che si dissolvono al primo problema. Se qualcosa non funziona, parte il solito scaricabarile: la colpa è del gestore, dell’ente, del contratto. Risultato? Nessuno paga davvero, e il servizio resta scadente.

È un meccanismo perverso. Si esternalizza perché “mancano risorse”, ma le risorse mancano proprio perché si è smesso di investire nel pubblico. E più si appalta, più si perde capacità interna. Un circolo vizioso che si autoalimenta e che, nel tempo, svuota lo Stato delle sue funzioni.

Ma c’è qualcosa di ancora più grave di tutto questo. Ed è il silenzio.

Dove sono i sindacati? Quelli che dovrebbero difendere il lavoro pubblico, le professionalità, la dignità dei lavoratori? Dove sono le associazioni dei consumatori, sempre pronte a mobilitarsi per una bolletta o un contratto telefonico, ma improvvisamente invisibili quando si tratta di denunciare un sistema che peggiora i servizi essenziali?

Viene da dirlo chiaramente: sono muti. Assenti. Irrilevanti.

Possibile che non esista una voce, una sola, capace di alzarsi e dire che così non va? Possibile che nessuno abbia il coraggio di rompere davvero le scatole su questo tema?

Nel frattempo, lo smantellamento continua. Silenzioso, progressivo, inesorabile. Un pezzo alla volta, un servizio dopo l’altro. Senza dibattito vero, senza opposizione, senza nemmeno indignazione.

E allora la domanda finale è inevitabile: a chi conviene tutto questo?

Perché di sicuro non ai cittadini. Che pagano di più, ricevono di meno e perdono, giorno dopo giorno, un pezzo dei loro diritti.

E la cosa più preoccupante è che tutto questo sta accadendo sotto gli occhi di tutti.

Senza che quasi nessuno abbia più la voglia — o il coraggio — di reagire.

Pubblico in svendita, servizi ai privati, cittadini scaricati

Dans un silence général, le travail public est vidé de sa substance et les services sont confiés aux privés. Entre coûts en hausse, qualité en baisse et droits qui s’évaporent, ce sont toujours les citoyens qui paient la facture.

On ne recrute plus dans le public : on externalise tout. Ce n’est plus une exception, c’est devenu la règle. Services, fonctions, compétences : tout est mis sur le marché, comme dans un supermarché en période de soldes. Le public recule, le privé avance. Et certains continuent d’appeler cela de l’efficacité.

Sauf que la réalité raconte une tout autre histoire.

Les bureaux se vident, les effectifs diminuent, les compétences se dispersent. Et pendant que la machine publique perd des morceaux, les coûts ne baissent pas : ils augmentent. Car externaliser signifie, dans les faits, payer plus pour avoir moins de contrôle et des services de moindre qualité.

Le citoyen, lui, change de statut : de titulaire de droits, il devient simple client. Mais client de qui ? D’acteurs privés qu’il n’a jamais choisis, avec des règles opaques et des responsabilités qui s’évaporent au premier problème. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c’est le jeu habituel du renvoi de responsabilités : la faute au prestataire, à l’administration, au contrat. Résultat ? Personne ne paie vraiment, et le service reste médiocre.

C’est un mécanisme pervers. On externalise parce que « les ressources manquent », mais les ressources manquent précisément parce qu’on a cessé d’investir dans le public. Et plus on externalise, plus on perd de capacités internes. Un cercle vicieux qui s’autoalimente et qui, à terme, vide l’État de ses fonctions.

Mais il y a quelque chose de plus grave encore. Le silence.

Où sont les syndicats ? Ceux qui devraient défendre le travail public, les compétences, la dignité des travailleurs ? Où sont les associations de consommateurs, toujours prêtes à se mobiliser pour une facture ou un contrat téléphonique, mais soudain invisibles lorsqu’il s’agit de dénoncer un système qui dégrade les services essentiels ?

Il faut le dire clairement : ils sont muets. Absents. Inexistants.

Est-il possible qu’aucune voix, pas même une seule, ne soit capable de se lever pour dire que cela ne va pas ? Que personne n’ait le courage de dénoncer réellement cette situation ?

Pendant ce temps, le démantèlement continue. Silencieux, progressif, inexorable. Un morceau à la fois, un service après l’autre. Sans véritable débat, sans opposition, sans même une indignation.

Alors la question finale s’impose : à qui profite tout cela ?

Certainement pas aux citoyens. Qui paient plus, reçoivent moins et perdent, jour après jour, une partie de leurs droits.

Et le plus inquiétant, c’est que tout cela se déroule sous les yeux de tous.

Sans que presque personne n’ait encore la volonté — ou le courage — de réagir.