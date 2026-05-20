Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18.00, all’HB Hotel, il gruppo consiliare di Forza Italia organizza un incontro pubblico dal titolo “Abitare il futuro in Valle d’Aosta”, dedicato al tema dell’abitare e agli strumenti oggi disponibili a livello nazionale e regionale.
L’iniziativa si inserisce nel dibattito sulle politiche abitative, con un focus su tre direttrici principali: il nuovo Piano Casa nazionale 2026, il sistema dei mutui regionali agevolati e la recente evoluzione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale.
Durante la serata verranno illustrati gli strumenti attualmente attivi per favorire l’accesso alla casa, sia per l’acquisto che per la costruzione o il recupero di immobili, anche alla luce della delibera di Giunta entrata in vigore il 1° maggio, che ha aggiornato le disposizioni sui mutui agevolati previsti dalla legge regionale 3/2013.
Interverrà il senatore della Repubblica Roberto Rosso, che presenterà le novità del Piano Casa nazionale 2026. L’appuntamento si propone come un momento di confronto informativo con i cittadini, senza particolari formalismi, ma con l’obiettivo di fare il punto sugli strumenti disponibili e sulle prospettive future del settore abitativo regionale.