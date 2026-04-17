Solidarietà allo sciopero dei giornalisti: in gioco è la democrazia!

Nell’indifferenza generale il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni: anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre gli stipendi sono stati erosi dall’inflazione.

Per le forze politiche di Uniti a Sinistra alla questione economica si aggiunge quella ancora più grave della precarizzazione del settore dell’informazione e della miriade di giornalisti a partita Iva che ricevono compensi che sono sotto la soglia di povertà.

Nel settore dell’informazione la dignità del lavoro incide pesantemente sulla qualità dell’informazione da cui dipende anche il livello della democrazia del nostro Paese e della nostra Regione: pochi giornalisti, sottopagati e precari, non possono garantire una stampa libera che sorveglia il potere, previene la disinformazione e promuove il pluralismo, assicurando che diverse voci e punti di vista siano rappresentati, condizioni fondamentali per la vita democratica.

Uniti a Sinistra – ADGA – Movimento 5 Stelle – Partito della Rifondazione Comunista – Risorgimento Socialista