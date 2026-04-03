Dall'Antitrust sanzione da 11 milioni a Revolut per pubblicità ingannevole

L’AGCM ha sanzionato Revolut Securities Europe UAB e la Revolut Group Holdings Ltd per oltre 11 milioni di euro. Le società non avrebbero fornito informazioni chiare ed esaustive ai consumatori sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere in termini di rischi, diritti e trasferibilità.

Inoltre, la multa è stata comminata per aver gestito con modalità aggressive, e per aver omesso o fornito in modo scarsamente trasparente informazioni rilevanti sulle condizioni e sulle modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento.

Omissive e insufficienti risulterebbero anche le informazioni fornite dalle società in sede precontrattuale. Queste ultime, inoltre, non avrebbero dato né preavviso in prossimità dell’adozione delle suddette restrizioni, né possibilità di confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione.

Apprezziamo il tempestivo intervento dell’Autorità, che ha anche sottolineato come l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati ostacoli l’esercizio dei diritti contrattuali e renda particolarmente difficile far fronte a esigenze di vita, anche urgenti.

Altro dettaglio, non da poco, è che le due società responsabili avrebbero fornito informazioni non chiare né esaustive sui requisiti e sulle tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (contraddistinto dalle iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT).

La fintech ha subito replicato alle osservazioni dell’AGCM, comunicando che presenterà ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità.

Una vicenda che mette in luce come siano ancora molti gli abusi in un settore delicato e importante come quello finanziario, dove l’asimmetria informativa è spesso evidente e marcata.

Questi strumenti finanziari sono sempre più utilizzati, soprattutto dai giovani, ai quali è quindi importante garantire un’adeguata educazione finanziaria, che li metta in condizione di conoscere i propri diritti, farli valere e gestire in maniera consapevole le proprie risorse.