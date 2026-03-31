Regione Valle d’Aosta: bando per 31 coadiutori a tempo indeterminato

L’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta ha indetto un nuovo concorso pubblico finalizzato al potenziamento del proprio organico. Il bando, pubblicato oggi martedì 31 marzo 2026, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 31 operatori specializzati nel profilo di coadiutore (categoria B – posizione B2).
La selezione avverrà per esami e mira a inserire figure professionali dedicate al supporto operativo e amministrativo degli uffici regionali. Si tratta di un'importante opportunità di inserimento lavorativo stabile all'interno della pubblica amministrazione locale.
In linea con i processi di digitalizzazione, la procedura di candidatura è interamente telematica:
- Modalità: Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale dedicato.
- Scadenza: Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per giovedì 30 aprile 2026.
- Documentazione: I dettagli sui requisiti specifici, le prove d'esame e le istruzioni per l'invio sono consultabili sul sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella sezione "Dettaglio concorso".
Dettaglio concorso - Regione autonoma Valle d'Aosta
L'indizione di questo bando rientra nel piano di turnover e rafforzamento dei servizi regionali, offrendo a trentuno cittadini la possibilità di accedere a un impiego sicuro e qualificato presso l'ente pubblico valdostano.