L’associazione VIOLA ringrazia i suoi sostenitori per il grande successo della raccolta fondi di marzo

Con il mese di marzo ormai concluso, periodo riconosciuto a livello internazionale come dedicato alla donna, alla sua forza e alla sua resilienza, l’Associazione VIOLA traccia un bilancio molto positivo delle iniziative di raccolta fondi promosse sul territorio regionale.

L’Associazione ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito con generosità all’iniziativa, acquistando le viole nelle diverse piazze della Valle d’Aosta coinvolte nella campagna: Aosta, Aymavilles, Brusson, La Thuile, Saint-Vincent e Verrès. Alle vendite nelle piazze si sono aggiunti anche altri momenti significativi di sostegno, tra cui la raccolta avvenuta durante il Concerto dei Cori Femminili di Verrès e quella legata alla camminata di Champdepraz “Just The Woman I Am”, manifestazione che richiama i valori della cura, della prevenzione e dell’inclusività, a sostegno della ricerca sul cancro.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Martino de “Le frittelle di Giò e Martino”, riconosciuto dall’Associazione come una presenza costante e preziosa nelle iniziative promosse da VIOLA.

Grazie all’ampia partecipazione e alla vicinanza dimostrata dai sostenitori, la raccolta ha permesso di raggiungere un risultato significativo, con circa 9.000 euro raccolti. Una cifra importante che consentirà all’Associazione di dare continuità ai propri progetti futuri e di proseguire con ancora maggiore determinazione nel lavoro quotidiano di supporto. VIOLA ha sottolineato come ogni singola donazione, a prescindere dall’importo, abbia avuto un valore concreto nel rendere possibile questo traguardo.

L’Associazione ha infine rivolto un ringraziamento speciale anche a tutte le volontarie, le “Violette”, il cui impegno, tempo e dedizione hanno reso possibile la buona riuscita delle giornate di raccolta fondi.