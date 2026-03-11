Servizio Civile in Valle d’Aosta: 16 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni

Un’opportunità di crescita professionale, cittadinanza attiva e impegno sociale. Sono ufficialmente aperte le selezioni per il Servizio Civile Universale 2026 in Valle d’Aosta. Il bando mette a disposizione 16 posti distribuiti su 13 progetti che spaziano dall’animazione giovanile alla tutela dei diritti, fino alla promozione dello sport e del turismo sostenibili. I progetti sono dedicati a giovani tra i 18 e i 28 anni. La scadenza delle domande è alle 14 dell’8 aprile 2026 tramite piattaforma Domanda On Line (DOL).

Diversi progetti sono dedicati all’ambito educativo, tra cui l’unico a fornire un posto dedicato a giovani con minori opportunità è “Scuolafutura”, organizzato dai Salesiani per il sociale - rete associativa Aps, che proporne attività di tutoraggio scolastico nell’ambito dell’Istituto Salesiano Don Bosco di Châtillon. Le ACLI di Aosta hanno presentato tre diversi progetti per un posto ciascuno: “Comunità in azione” e “Orizzonti aperti” vogliono favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei ragazzi nella comunità, a partire dalla scuola, mentre “Turismo bene comune” è mirato a diffondere la cultura di un turismo sostenibile.

Ci sono poi diversi altri enti: Opes Aps, con due progetti dedicati alla promozione dello sport, e quattro posti complessivi. Due progetti e due posti fanno capo all’Unione nazionale Pro loco d’Italia, con focus sulla promozione dello sport e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, e anche alla Federazione italiana bocce che si concentra sullo sport come collante sociale. Un posto ciascuno, infine, è previsto per Galdus società cooperativa sociale con un progetto che si concentra sulla promozione dei diritti civili del cittadino e per Aism – Associazione italiana sclerosi multipla Aps, con focus sulla disabilità.

Anche il CSV VDA partecipa al Servizio Civile Universale con il progetto “Nuove ri.generazioni”, a cura dell’ente Volontariato Torino ETS – VolTo ETS, che prevede un posto e si terrà presso il CSV VDA in collaborazione con Plus Aosta, Cittadella Bassa Valle e Fondazione Opere Caritas. Questa attività avrà la durata di 12 mesi e mira a promuovere tra i giovani il volontariato quale forma di cittadinanza attiva.

Come funziona il Servizio Civile Universale?

I progetti con sede in Valle d’Aosta hanno tutti una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore. Il tutto articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Le candidature vanno presentate entro le 14 dell’8 aprile 2026. Seguiranno i colloqui a tutti i candidati e sarà data comunicazione alle persone selezionate, in graduatoria e non idonee. I progetti inizieranno il 18 settembre 2026 e finiranno il 17 settembre 2027.

Le persone selezionate sottoscrivono, il primo giorno di servizio, con il “Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale” un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento della propria attività a partire dai € 519,47.

Come presentare la propria candidatura

I giovani interessati potranno fare richiesta sulla piattaforma DOL all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it .

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre una forma di identità virtuale. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE), oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Per entrambe le modalità è necessario un livello di sicurezza 2.