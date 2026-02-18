Solidarietà: Conad Nord Ovest dona 17.400 euro alla Pediatria del Beauregard

Un "abbraccio collettivo" che si trasforma in un aiuto concreto per i bambini della Valle d’Aosta. Grazie all'iniziativa natalizia "Facciamo sentire il nostro amore", Conad Nord Ovest ha consegnato oggi un assegno da 17.400 euro destinato all'Ospedale Beauregard di Aosta.

La somma è stata raccolta nei mesi di novembre e dicembre 2025: i clienti, collezionando le campanelle Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata, hanno contribuito direttamente alla donazione. Il ricavato permetterà ora al reparto di Pediatria e Neonatologia di realizzare e allestire uno spazio gioco dedicato ai piccoli degenti e alle loro famiglie.

Il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Beauregard, parte del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda USL Valle d’Aosta, offre un’ampia gamma di servizi per la salute dei bambini: dalla degenza ordinaria al Day Hospital, dal Pronto Soccorso Pediatrico al Nido e alla Patologia Neonatale.



Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un 1,90€ in più, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50

centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto.



«Siamo felici di questo risultato, raggiunto grazie alla generosità dei nostri clienti, che sosterrà il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Beauregard di Aosta.» dichiara Alessandro Pluda Socio Conad Nord Ovest di Aosta, anche a nome degli altri Soci del territorio «Ogni piccolo gesto dei nostri clienti si è trasformato in un aiuto concreto per rendere più serena l’esperienza dei piccoli pazienti in ospedale e delle loro famiglie. Il nostro impegno verso i reparti pediatrici delle nostre regioni è un gesto di vicinanza che si rinnova ogni Natale: insieme possiamo portare sorrisi, sostegno e strumenti utili a chi lavora ogni giorno per la salute dei bambini.»



Dott. Paolo Serravalle, Direttore della Pediatria: «Ringraziamo Conad Nord Ovest e tutti i clienti che hanno contribuito a questo importante gesto di solidarietà, che ormai da alcuni anni si rinnova a sostegno del nostro Ospedale. Il ricavato della raccolta ci permetterà di realizzare uno spazio gioco dedicato ai bambini e alle loro famiglie, un ambiente pensato per rendere più accogliente e serena la permanenza in ospedale. In Pediatria e Neonatologia crediamo fortemente che la qualità degli spazi e l’attenzione al benessere emotivo siano parte

integrante del percorso di cura dei piccoli pazienti».



Dott. Mauro Occhi, Direttore Sanitario Azienda USL: «In un diffusoclima di geriatro-pessimismo e di continuo richiamo all’innalzamento dell’età media dei nostri cittadini ci piace oggi celebrare un gesto di attenzione a chi nasce ora, a chi ora si gioca le proprie chances per

un futuro in salute, per una vita felice e produttiva. Diamo valore alla coalizione di buone volontà che si dedicano all’infanzia. Su questo riceviamo oggi un esempio prezioso da CONAD che si unisce a tutte le forze, professionali e laiche, per il sostegno all’idea di un

territorio amico dei bambini».



Il sostegno di Conad Nord Ovest agli ospedali e ai reparti pediatrici delle nostre regioni è un gesto di cura che si rinnova ogni Natale.

Anno dopo anno, grazie alle iniziative solidali promosse nei punti vendita, tanti piccoli gesti si sono trasformati in un grande abbraccio

collettivo, che ha permesso alla Cooperativa fino ad oggi di donare complessivamente oltre 7,2 milioni di euro, portando speranza e

vicinanza a tanti bambini e alle loro famiglie.



Questa iniziativa si inserisce nel progetto che Conad porta avanti a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti

pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto da quando il progetto è diventato nazionale.



L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali

dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.



Gli altri ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono:



* Policlinico “Sant’Orsola” – Bologna

* Ospedale “G. Brotzu” – Cagliari

* Ospedale dei Bambini “Gaslini” – Genova

* Associazione Policlinico di Modena – Modena

* Fondazione “Bambino Gesù” – Roma

* Fondazione Ospedale “Regina Margherita” – Torino

* Azienda USL Toscana Sud-Est – reparti pediatrici degli ospedali dell’Area Toscana Sud-Est





