“Guarigioni d’amore”, un pomeriggio di emozioni alla RSA Don Menzio di Avigliana

Ancora una volta la struttura RSA Don Menzio di Avigliana è stata lieta di ospitare i coniugi Roberta Maffiodo e Lodovico Marchisio, protagonisti di una straordinaria presentazione del libro “Guarigioni d’amore” (storia vera), scritto da Edy Morini, Lodovico Marchisio e Roberta Maffiodo.

Il volume, definito come un vero e proprio inno alla vita, racconta la forza dei sentimenti e della volontà, capaci di affrontare e superare le difficoltà della vita di coppia.

Durante l’incontro, Roberta ha alternato la lettura di alcune pagine del libro – commentandone i contenuti e rispondendo alle domande dei presenti – a canti di montagna e a brani di autori celebri del repertorio italiano, regalando agli ospiti un pomeriggio intenso e ricco di emozioni.

La presenza dei volontari all’interno della struttura è sempre molto apprezzata dai degenti, che possono così vivere momenti di svago e ricevere un importante supporto alle attività quotidiane. Incontri come questi, basati sulla condivisione di spazi e relazioni con persone esterne alla rete familiare, rappresentano una risorsa preziosa e contribuiscono a rafforzare le fragilità relazionali degli ospiti.

Ringraziando Roberta e Lodovico per la loro disponibilità e sensibilità, il pomeriggio si è concluso con una piccola merenda conviviale.

L’educatrice

Muzzin Bruna Daniela