Tutela delle zone umide: un convegno a Morgex per il futuro del Marais

In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, che ricorre oggi 2 febbraio per ricordare la storica firma della Convenzione di Ramsar del 1971, Legambiente Valle d’Aosta e Piemonte, insieme al Comitato Dora Baltea Viva, rilanciano l’impegno per la protezione di ecosistemi vitali e fragili.

Lo slogan scelto per l'edizione 2026, “Le Zone umide sostengono la vita. Un’eredità senza tempo. È nostra cura proteggerle”, sottolinea il ruolo cruciale di queste aree: non solo scrigni di biodiversità per piante, uccelli e anfibi, ma vere e proprie alleate nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nella gestione delle risorse idriche. In Italia si contano oggi 61 aree riconosciute, per oltre 78 mila ettari protetti, ma l'attenzione resta alta per l'inserimento di nuovi siti.

Per calare questi temi nella realtà valdostana, le associazioni invitano la cittadinanza al convegno dal titolo "IL MARAIS di Morgex e La Salle, una zona umida alla ricerca della sostenibilità tra biodiversità e turismo esperienziale", che si terrà il prossimo 6 febbraio.

L'incontro si focalizzerà sulla Riserva naturale del Marais, prezioso biotopo della Valdigne, analizzando le sfide per coniugare la conservazione della fauna e della flora con un turismo consapevole e rispettoso. Un'occasione di confronto per ribadire che la cura di questi "polmoni d'acqua" è un dovere collettivo per garantire un futuro sostenibile al territorio alpino.



