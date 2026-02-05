Velina rossonera e arcobaleno -Politica carnevale

A Carnevale ogni maschera vale, ma quest’anno nei Palazzi c’è un problema serio: finiscono i costumi, non i personaggi. C’è chi si presenta da autonomista integerrimo e si toglie la maschera solo per infilarsi quella del “responsabile”, quella buona per tutte le stagioni e per ogni maggioranza. Un classico intramontabile, come i coriandoli incastrati nel cappotto.

In prima fila sfilano quelli che “non siamo attaccati alle poltrone”, ma guai a toccargli lo sgabello: diventano improvvisamente difensori accaniti della stabilità, del bene superiore, del “non è questo il momento”. Il momento giusto, si sa, arriva sempre dopo. O mai.

C’è poi il gruppo dei moralisti a tempo determinato: sobri in pubblico, sfrenati nel retropalco. Predicano sobrietà, ma frequentano più aperitivi riservati che sedute ufficiali. Qualcuno ha persino imparato a sorridere in due lingue: una per i cittadini, una per i possibili alleati di domani.

Tra una sfilata e l’altra spunta l’eterno equilibrista, quello che “non conferma ma nemmeno smentisce”, che resta nel mezzo come un carro allegorico parcheggiato male: intralcia tutti, ma guai a spostarlo. È lì per ricordarci che l’ambiguità, in politica, è un’arte raffinata.

E poi ci sono loro, i neo-puritani dell’ultima ora: fino a ieri coriandoli addosso e bicchiere in mano, oggi vestiti da giudici severi. Puntano il dito, ma tengono le mani ben nascoste. Carnevale sì, ma solo per gli altri.

Intanto nei Palazzi si ride, si brinda, si balla. Le maschere sono talmente incollate al volto che qualcuno ha dimenticato com’era la faccia originale. Il problema è che il Carnevale passa, ma i conti restano. E quando la musica si spegne, c’è sempre chi scopre di essere rimasto senza costume… e senza pubblico.

Buon Carnevale a tutti.

E occhio agli specchi: riflettono più dei manifesti elettorali.