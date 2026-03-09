Velina rossonera e arcobaleno – A microfoni aperti

Nei Palazzi della politica valdostana, dove a volte il rumore dei ricorsi sembra superare quello delle idee, la settimana si è scaldata attorno al convegno organizzato all’Università della Valle d’Aosta. Un dibattito culturale, almeno sulla carta, che ha visto la partecipazione della consigliera Chiara Minelli insieme ai giudici Enrico Gallo e Giovanni Mara.

Fin qui nulla di strano: università, cultura, confronto. Tutto regolare. Anzi, tutto molto nobile. L’università è il luogo dove le idee devono circolare liberamente, dove si discutono anche temi scomodi e dove il pluralismo dovrebbe essere di casa.

Il problema nasce quando la libertà accademica incontra la tecnologia.

Perché all’Università della Valle d’Aosta succede una cosa curiosa: i convegni sono aperti, i microfoni funzionano benissimo, le dirette web pure. Streaming impeccabili, telecamere accese, collegamenti online per chi non riesce a essere presente in sala. Trasparenza totale, insomma.

Poi però succede qualcosa di misterioso.

Il convegno finisce, la discussione politica comincia, le polemiche si accendono… e i video spariscono.

Non è chiaro se si tratti di un improvviso guasto tecnico, di un eccesso di pudore digitale o di una nuova disciplina universitaria: la “trasparenza temporanea”. Quella che dura giusto il tempo della diretta.

Così, mentre nei Palazzi si discute animatamente di opportunità istituzionali, di ruoli e di confini tra politica e magistratura, qualcuno si chiede una cosa molto semplice: se i microfoni sono aperti e le telecamere accese, perché poi chiudere il sipario proprio quando i cittadini vorrebbero riascoltare con calma quello che è stato detto?

Domande ingenue, forse.

Ma nella piccola Valle, dove tutti si conoscono e dove ogni parola pesa un po’ di più, la memoria digitale può diventare scomoda quanto quella umana.

Nel frattempo il dibattito politico prosegue, tra comunicati, distinguo e inevitabili ricorsi morali. E mentre qualcuno si esercita nella nobile arte della polemica istituzionale, resta sul tavolo un piccolo paradosso valdostano: un’università che apre le porte alla cultura, accende i microfoni al dibattito pubblico… ma ogni tanto sembra preferire che le tracce restino solo nella memoria di chi era presente.

E si sa: la memoria, in politica, è sempre la prima cosa che rischia di sparire.

Soprattutto quando le telecamere si spengono.