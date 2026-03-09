Chamois abbraccia il suo campione: sabato 21 marzo la festa per Lorenzo Sommariva

La comunità di Chamois dedica una giornata speciale a Lorenzo Sommariva, protagonista di un percorso sportivo costruito con determinazione, sacrificio e passione.
Sabato 21 marzo 2026, a partire dalle ore 17.00, in Piazza (in caso di bel tempo) e presso laSala Polivalente, si terrà un evento interamente dedicato a lui e al suo straordinario impegno nello sport.
Non si tratta soltanto di una celebrazione dei risultati raggiunti, ma di un riconoscimento pubblico al lavoro, alla costanza e alla disciplina che hanno accompagnato Lorenzo nel suo cammino fino ai massimi livelli internazionali, culminato nell’esperienza olimpica.
Un’occasione per la comunità di stringersi attorno a lui e valorizzare i valori sportivi che rappresenta: dedizione, resilienza e spirito di squadra.
Lorenzo condividerà emozioni, difficoltà superate e insegnamenti maturati nel corso della sua esperienza olimpica, offrendo uno sguardo autentico dietro le quinte dell’alta competizione sportiva.
La festa si concluderà con un aperitivo curato dalla Chamois Pro Loco, momento conviviale per celebrare insieme non solo un atleta, ma il valore dell’impegno sportivo come esempio per l’intera comunità.
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.
Per ulteriori informazioni:
info@chamoisproloco.it