Morgex, il Comitato contro la riforma Nordio incontra i cittadini: le ragioni del NO

Il Comitato valdostano contro la riforma Nordio organizza un incontro pubblico di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma

costituzionale della giustizia e sulle ragioni del NO in vista del referendum.

Il dibattito sulla riforma costituzionale della giustizia arriva in Valdigne. Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00, la Sala Gabencel di Morgex ospiterà un incontro pubblico organizzato dal Comitato valdostano contro la riforma Nordio per approfondire i contenuti del provvedimento e illustrare le ragioni della contrarietà in vista della consultazione referendaria.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione puntuale e di dibattito pubblico su una

riforma che interviene sull’assetto costituzionale della magistratura e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Secondo il Comitato, le

modifiche proposte incidono su principi fondamentali della Costituzione e rischiano di alterare il sistema di garanzie a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.



All’incontro interverranno:



* Barbara Benzi, Sostituta Procuratrice presso la Procura di Milano



* Nilo Rebecchi, Avvocato del Foro di Aosta



* Carlo Curtaz, Avvocato del Foro di Aosta



Attraverso contributi tecnici e giuridici sarà approfondito il merito della riforma e saranno illustrate le motivazioni che hanno portato il

Comitato a schierarsi per il NO, nella convinzione che la difesa della Costituzione, dell’equilibrio dei poteri e della qualità della

democrazia rappresenti una responsabilità collettiva.



Il Comitato invita la cittadinanza, le associazioni e le forze sociali a partecipare numerose a questo momento di confronto, fondamentale per una scelta consapevole su un tema che riguarda il futuro delle istituzioni democratiche del Paese.