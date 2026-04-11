Aosta, torna la staffetta della legalità: oltre un mese di incontri tra scuole, piazze e carcere

Un lungo percorso di rete per costruire una comunità più consapevole. L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ha dato il via alle “Settimane della Legalità e della Cittadinanza Aosta e dintorni”, un fitto calendario di appuntamenti che animerà il territorio da lunedì 13 aprile a sabato 23 maggio 2026.

L'iniziativa, nata in continuità con l'esperienza della Bassa Valle, consolida la sinergia tra i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione delle violenze (promosso dalla Procura della Repubblica di Aosta) e il Tavolo tecnico Legalità&Intergenerazionalità. Il programma coinvolge scuole, associazioni, anziani e la Casa circondariale di Brissogne.



Andando nel dettaglio, i percorsi laboratoriali avranno inizio lunedì 13 aprile presso il Liceo Scientifico e Linguistico E. Bérard in tema

di Dipendenze tecnologiche e dipendenze affettive per proseguire martedì 14 aprile all’Istituzione scolastica E. Martinet in tema di Educazione alla responsabilità.



Martedì 21 e mercoledì 22 i Percorsi coinvolgeranno le classi del Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta rispettivamente in tema

di Bullismo e Cyberbullismo e Educazione alla strada.



I percorsi laboratoriali proseguiranno nel mese di maggio presso l’Istituzione scolastica Mont-Emilius 3 di Charvensod, nelle giornate

di lunedì 4 maggio e lunedì 18 maggio rispettivamente in tema di Educazione alla responsabilità e Educazione economico-finanziaria;

invece, lunedì 11 e venerdì 15 le mattinate saranno interamente dedicate all’Istituzione Corrado Gex in tema di Educazione alla

strada e abuso di sostanze.



Presso la Casa circondariale di Brissogne avranno luogo diverse iniziative di alto valore con la finalità di favorire i momenti di socialità tra il dentro e il fuori: nei pomeriggi di venerdì 17 aprile, venerdì 8 maggio e venerdì 22 maggio alle ore 15.00 avranno luogo le partite di calcio tra giovani e detenuti presso la tensostruttura; dalle ore 9.00 di venerdì 17 aprile e venerdì 8 maggio si svilupperanno gli ultimi due Forum nel corso dei quali sul macro tema La gestione del tempo vuoto e dello spazio e il senso di libertà giovani, detenuti e comunità educante diverranno i veri protagonisti di un percorso in cui si svilupperà un senso di comunità reale. Giovedì 16 aprile invece, dalle ore 13.00 avrà luogo l’iniziativa sportiva ViviCarcere a cura di Uisp Valle d’Aosta in cui una rappresentanza di giovani e ospiti della Casa circondariale parteciperà alla corsa amatoriale dentro le mura.



Nel mese di aprile avranno luogo le fasi di preparazione del percorso Forum giovani e adulti a confronto per gli studenti del Liceo R. M.

Adelaide e proseguiranno le fasi di Restituzione/Rielaborazione con tutti i giovani e gli adulti che hanno avuto modo di vivere l’esperienza del percorso presso la Casa circondariale di Brissogne; nel dettaglio, avranno luogo gli incontri di restituzione venerdì 24 aprile presso il Liceo Bérard, nel pomeriggio di lunedì 4 maggio presso l’ITPR Corrado Gex di Aosta e per concludere, giovedì 21 maggio, la mattina presso l’Isit Manzetti di Via Chambéry, il pomeriggio presso il Liceo R. M. Adelaide di Aosta con la finalità di accrescere l’iniziativa e la responsabilità dei giovani cittadini generando una reale continuità educativa.



In programma ci sono anche diversi Forum Comunità: giovedì 16 aprile e giovedì 30 aprile alle ore 16.30 presso il Baretto del Quartiere Cogne di Aosta, giovedì 23 aprile, giovedì 14 maggio alle ore 14.30 presso il Comune di Saint-Pierre e giovedì 7 maggio alle ore 14.30 presso il salone comunale del centro socio-culturale nel comune di Saint-Marcel in tema di _Gestione delle emozioni nell’arco della vita; invece, lunedì 27 aprile presso Plus con l’associazione Auser il forum tratterà il tema delle violenze alla presenza del sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Aosta, Manlio D’Ambrosi. È calendarizzato anche un incontro coordinato dall’Università della Terza Età di Aosta nel pomeriggio di lunedì 13 aprile presso la sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta in tema di Diritto internazionale alla presenza del dott. Formento.



Martedì 28 aprile avrà luogo un incontro di scambio e confronto intergenerazionale tra una rappresentanza del Gruppo Coordinamento

Genitori regionale e della Consulta regionale degli studenti al fine di contribuire alla genesi di una progettualità comune.



Giovedì 14 maggio alle ore 8.30 avrà inizio presso la Questura di Aosta la cerimonia promossa e curata dal Sindacato Autonomo di Polizia

SAP, in ricordo di tutte le vittime del dovere e di ogni forma di criminalità (Memorial Day 2026), in cui vi sarà l’accensione della consueta simbolica fiaccola della memoria e della legalità; seguirà in tarda mattinata, presso la Fondazione Ollignan di Quart, la cerimonia in ricordo delle vittime del dovere della Valle d’Aosta.



Nel pomeriggio di venerdì 24 aprile alle 18.00 presso la Sala consiliare del Comune di Gressan e nella mattinata di mercoledì 20 maggio dalle ore 8.50 presso Plus avranno luogo due Forum camp: il primo, in tema di Maturità e senso di responsabilità, andrà a coinvolgere i giovani protagonisti della consegna delle maturità civiche e le rispettive famiglie mentre il secondo, promosso dal Comune di Aosta, proporrà agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, il tema della Sicurezza nei luoghi pubblici con la finalità di condividere alla presenza di esperti punti chiave rispetto alle misure di sicurezza, prendendo spunto dal tragico episodio di Crans-Montana a e puntando su una cultura della sicurezza, sia sul lato ambientale che su quello psicologico.