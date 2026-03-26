Scuola e adozione: ad Aosta una giornata di studio per i dieci anni del Tavolo Tecnico

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie annuncia un importante appuntamento formativo: venerdì 27 marzo 2026, l’auditorium dell’istituzione scolastica "Manzetti" di Aosta (via Chembery 105) ospiterà una giornata dedicata al decennale del Tavolo Tecnico Adozione a scuola.

L'iniziativa, pensata per i docenti delle scuole valdostane, nasce dalla stretta collaborazione tra l'Assessorato Sanità, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il Servizio Regionale Adozioni del Piemonte e l'Associazione A.G.A.p.e. (Associazione Valdostana Genitori Adottivi per esempio).

Obiettivi: cultura dell'adozione e strumenti pratici

La giornata si pone l'obiettivo di fornire ai docenti valdostani strumenti pedagogici e psicologici mirati. Al centro della riflessione vi è la specificità della storia adottiva e il legame profondo tra sfera emotiva e processi cognitivi, elementi chiave per:

Prevenire il disagio scolastico.

Promuovere il benessere relazionale.

Favorire il successo formativo degli studenti.

Dieci anni di rete territoriale

In un decennio di attività, il Tavolo Tecnico ha permesso di consolidare una solida rete territoriale, trasformando la teoria in pratica quotidiana. Il lavoro svolto ha facilitato la condivisione di strategie inclusive e la definizione di percorsi diagnostici mirati, tracciando le linee guida per il futuro dell'inclusione scolastica in Valle d'Aosta.

Verso nuove linee guida

L'incontro di venerdì non sarà solo una celebrazione, ma un momento di analisi operativa per presentare modelli e percorsi pronti all'uso in classe. Il programma di dettaglio dell'evento è disponibile in allegato per tutti i partecipanti.











