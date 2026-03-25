Violenza di genere e giustizia riparativa: secondo appuntamento ad Aosta

Prosegue il ciclo di approfondimento dedicato al contrasto della violenza di genere, della comunicazione interpersonale e della giustizia riparativa. Venerdì 27 marzo, alle ore 15:00, la Sala M.I. Viglino di Palazzo Regionale ad Aosta ospiterà il secondo di tre eventi formativi curati da Marilinda Mineccia, già Procuratore della Repubblica e attuale Presidente dell’Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica.

L’appuntamento di venerdì si strutturerà un due momenti di approfondimento. Alle ore 15 saranno affrontati i temi della corretta comunicazione interpersonale nella prevenzione e nell’accertamento dei reati di violenza di genere e delle prospettive dopo la commissione del reato, con gli interventi di Paola Maggiori, Luca Bollati e Paolo Granetto; alle ore 17.30, saranno presentate le ultime novità legislative in tema di contrasto alla violenza di genere, con un riferimento alla realtà territoriale della Valle d’Aosta, attraverso i contributi di Giuseppe Marra, Manlio D’Ambrosi, Gian Maria Sertorio, Livio Propato e Cristina Porta. (Programma [1]).



Le iniziative si inseriscono nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle persone e della comunità familiare, in coerenza con il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione con le principali Autorità giudiziarie, le Forze dell’Ordine, i servizi sociali, l’Azienda USL, la Sovraintendenza agli Studi, la Consigliera di Parità, il Centro antiviolenza, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.



Il programma ha ottenuto il sostegno morale della Fondazione CRT.



Il prossimo e ultimo appuntamento avrà luogo venerdì 17 aprile 2026.