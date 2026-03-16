La Valle d’Aosta protagonista a “Didacta Italia”: riflettori puntati sul contrasto alle dipendenze

Dall'11 al 13 marzo, la Fortezza da Basso di Firenze ha ospitato la Fiera "Didacta Italia", l’appuntamento di riferimento nazionale per la formazione e l’innovazione nel mondo giovanile. Tra gli oltre 400 eventi in programma, la Valle d’Aosta ha ritagliato uno spazio di rilievo all'interno dell'incontro "A scuola contro le dipendenze: i progetti delle Regioni", portando all'attenzione nazionale modelli educativi basati su linguaggi moderni e creatività.

L’Assessorato agli Affari europei e Politiche giovanili ha presentato tre iniziative chiave che utilizzano il coinvolgimento attivo dei ragazzi come arma contro le dipendenze:

Ciak4young e Ciak4student : video contest realizzati con la Film Commission Vallée d’Aoste , dove i giovani diventano registi per raccontare e riflettere su temi critici come bullismo, dipendenze e violenza.

: video contest realizzati con la , dove i giovani diventano registi per raccontare e riflettere su temi critici come bullismo, dipendenze e violenza. Switch off - Accendi te stesso : un progetto focalizzato sulle dipendenze digitali, nato dalla collaborazione con il SerD dell'Azienda USL , che stimola la creazione di contenuti multimediali realizzati "dai giovani per i giovani".

: un progetto focalizzato sulle dipendenze digitali, nato dalla collaborazione con il , che stimola la creazione di contenuti multimediali realizzati "dai giovani per i giovani". Navigare verso il benessere: un percorso educativo e riabilitativo sviluppato con la Fondazione Tender To Nave Italia ETS, mirato a rafforzare la resilienza e contrastare il pregiudizio legato al disagio sociale.

L'Assessore Leonardo Lotto ha sottolineato l'importanza della vetrina fiorentina: «Occasioni come Didacta Italia aggiungono valore ai nostri progetti locali attraverso la condivisione. Grazie a questo confronto, le esperienze di successo nate in Valle d'Aosta possono essere esportate e reinterpretate in contesti diversi, creando una rete nazionale di buone pratiche».

La partecipazione valdostana si è inserita nello spazio "La scuola delle Regioni", confermando l'impegno del territorio nell'utilizzo dei fondi europei (FSE) per politiche giovanili all'avanguardia.







