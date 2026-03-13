Ignazio Visco ad Aosta per i 35 anni della Fondazione Courmayeur

Un ospite d'eccezione per celebrare un traguardo storico. Martedì 17 marzo alle ore 11, l'Aula Magna dell’Università della Valle d’Aosta ospiterà Ignazio Visco, Governatore emerito della Banca d’Italia, per un incontro dedicato alle sfide dell'economia e della demografia contemporanea.

L'evento, organizzato dalla Presidenza della Regione e dalla Fondazione Courmayeur in collaborazione con l’Ateneo, celebra i 35 anni di attività della Fondazione, istituzione che dal 1990 promuove la ricerca e la divulgazione scientifica sul territorio.



Ad introdurre l’intervento del Governatore emerito sarà il Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, Lodovico Passerin d’Entrèves, che prenderà la parola dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Renzo Testolin, della Rettrice dell’Università Manuela Ceretta e del Presidente della Fondazione Domenico Siniscalco.



"La Fondazione Courmayeur ha raggiunto un traguardo importante: 35 anni di attività, dedicati alla ricerca e alla divulgazione su temi

riguardanti il diritto, la società e l’economia, fornendo sempre un contributo prezioso di conoscenza e scambio alla crescita del territorio

valdostano, anche attraverso proficue collaborazioni con organizzazioni e enti locali – sottolinea il Presidente Testolin. - Ringrazio

tutti coloro che, negli anni, in modo del tutto volontario, hanno fatto parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico

e con il loro impegno hanno concorso al successo della Fondazione e alla sua crescita"



Ignazio Visco è stato Governatore della Banca d'Italia da novembre 2011 a ottobre 2023 e, come tale, è stato anche membro del Consiglio

direttivo e del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE), del Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS), del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), del Comitato direttivo del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), dei Consigli dei governatori della Banca mondiale e della Banca asiatica di sviluppo (ADB), nonché membro

supplente dei Consigli del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca interamericana di sviluppo (IDB). Nel suo ruolo, ha partecipato alle riunioni finanziarie del G7 e del G20.



La Fondazione Courmayeur Mont Blanc: dal 1990 ad oggi sono oltre 700 i convegni, seminari e workshop organizzati (con una partecipazione stimata di 122.000 persone) e 109 i volumi editati, ora consultabili in formato digitale sul sito istituzionale. Tali attività vengono realizzate grazie al volontariato culturale dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico. Importanti le collaborazioni sviluppate con fondazioni, organizzazioni ed enti per lo sviluppo dell’attività scientifica; tra questi, il Politecnico di Torino, l’Università della Valle d’Aosta, la Fondazione Montagna sicura, l’Institut Agricole Régional. L’attività della Fondazione si è sviluppata nel corso degli anni anche con l’obiettivo di affiancare una proposta culturale all’offerta turistica di Courmayeur e della Valle d’Aosta. A supporto delle iniziative scientifiche, la Fondazione si è dotata della Biblioteca delle Montagne che conta oltre 3.100 volumi schedati e catalogati. Le aree tematiche riguardano, con ottica transfrontaliera, principalmente la montagna e la Valle d’Aosta con progetti pluriennali di ricerca legati al rischio e alla responsabilità montana, l’architettura ed il turismo alpino.



L’incontro è aperto al pubblico, nel limite dei posti disponibili e previa iscrizione a questo link asset.beebeeboard.com/eventicerimoniale/