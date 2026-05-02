Decadenza Testolin, il Tribunale smonta l’interpretazione dell’Uv: autonomia o forzatura delle regole?

Questa non è una di quelle vicende che si archiviano con un comunicato prudente e due frasi di circostanza. Qui il Tribunale di Aosta ha fatto una cosa semplice e brutale: ha letto la legge, l’ha applicata e ha detto che il presidente della Regione non poteva essere eletto. Fine.

E questo, politicamente, è uno schiaffo secco all’impostazione che per mesi — anzi anni — è stata portata avanti dall’Union valdôtaine: quella di un’interpretazione “elastica” delle regole, cucita su misura della continuità di governo.

Il punto non è solo giuridico. Il punto è la filosofia politica che ci sta sotto. Perché quando una norma sui limiti di mandato viene letta in un modo, un parere costituzionalista la interpreta in un altro, ma poi un tribunale la chiude senza ambiguità, significa che qualcuno ha voluto spingere la soglia dell’interpretazione fino al limite della rottura.

E qui entra in gioco Renzo Testolin. Figura centrale dell’autonomismo valdostano, rieletto con un consenso personale forte, ma oggi travolto non da un voto politico contrario, bensì da una questione di eleggibilità che il Tribunale ha ritenuto chiarissima. Non è una sfiducia politica: è una bocciatura di sistema.

L’aspetto più delicato è che, nel frattempo, la Regione ha scelto di costituirsi in giudizio, come se fosse una battaglia politica da combattere e non una questione di legittimità istituzionale da chiarire con sobrietà. Anche questo passaggio, letto a posteriori, pesa come un macigno: si è trasformata una questione normativa in uno scontro di posizione, quasi identitario.

E infatti la sentenza non si limita a dire “decade Testolin”, ma apre una crepa molto più larga: se il criterio interpretativo è quello del Tribunale, allora l’intera architettura delle ultime nomine di Giunta rischia di essere ricalcolata. Non a caso già si parla di effetti a catena su altri membri dell’esecutivo.

L’impressione è che per anni si sia giocato su una zona grigia: abbastanza ampia da permettere continuità politica, abbastanza confusa da evitare uno stop netto. Ma quando una legge viene scritta per porre un limite, non è la politica a poter decidere quando quel limite diventa “flessibile”.

Il ricorso di Avs, guidato da Elio Riccarand, ha fatto da detonatore. Non tanto perché inatteso sul piano politico, ma perché ha trovato una sponda giudiziaria netta, senza compromessi interpretativi. E questo cambia tutto: non siamo più nel campo delle opinioni, ma delle incompatibilità accertate.

Ora l’Uv si trova davanti a un bivio serio. O prende atto che questa vicenda segna un punto di discontinuità e rilegge il proprio rapporto con le regole istituzionali, oppure rischia di apparire come un sistema che ha provato fino all’ultimo a forzare il perimetro normativo pur di non interrompere la propria continuità di governo.

E qui il nodo politico è più grande del singolo nome. Perché quando un movimento che si richiama all’autonomia si trova a scontrarsi con il limite della legge sull’autogoverno stesso, il problema non è il Tribunale. Il problema è come si è arrivati a doverci arrivare.